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21:57 12 Ağustos 2019
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    İngiltere Kraliyet Ailesi

    Brexit Partisi liderinin Kraliyet Ailesi'ni eleştirdiği ses kaydı ortaya çıktı: Şişman, sigara tiryakisi

    © AP Photo / Ranald Mackechnie/Royal Mail
    Avrupa
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    İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını savunan Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage'ın Kraliyet Ailesi'ni eleştirdiği bir ses kaydı ortaya çıktı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    BBC'nin aktardığına göre, Avustralya'nın Sydney kentindeki basına kapalı Muhafazakar Politik Eylem Konferansı sırasında alındığı belirtilen ses Guardian gazetesinin dinleyerek haberleştirdi. 

    Kayıtta Farage'ın Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi olan Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon hakkında "şişman, sigara tiryakisi ve cin içmeyi çok seven bir kişi" dediği duyuluyor.

    'HARRY KRAL OLMASIN'

    Meghan Markle- Prens Harry
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    Kayıtta Farage'ın Prens Charles'ın kral olmaması için Kraliçe 2. Elizabeth'e uzun bir ömür dilediği duyuluyor.

    Guardian, Farage'ın "Aynı şekilde Harry'nin (Prens Harry) kral olmaması için Çarli Oğlan'ın daha uzun ve William'ın da sonsuza kadar yaşamasını istiyorum" dediğini aktarıyor.

    Farage, kayıtta Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nin son 100 yılda gördüğü en popüler genç olduğunu fakat Meghan Markle ile evlendikten sonra popülaritesinin "hızla azaldığını " savunuyor.

    'MUHAFAZAKAR ROLU YAPTI'

    © REUTERS /
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    Farage'ın aynı konuşmada Avustralya'nın eski başbakanı Malcolm Turnbull'u da çevreci politikaları nedeniyle eleştirdiği ve "Turnbull bir muhafazakar rolü yaptı ama bir yılan olduğu ortaya çıktı" dediği belirtildi. 

    Farage konuşmasında, Turnbull'u, "muhafazakar rolü yapan trend ve liberal elitin bir parçası olan" diye tanımladığı İngiltere'nin eski başbakanlarından David Cameron'a benzetti.

    FARAGE'IN SÖZCÜSÜ: SÖZLER BAĞLAMINDAN KOPARILDI

    © REUTERS /
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    Ses kaydının haberleştirilmesinin ardından Farage'ın sözcüsü Dan Jukes bu ifadelerin konuşmasının bir parçası olmadığı ve yayımlanması amacıyla söylenmediğini açıkladı. Jukes, sözlerin bağlamından koparıldığını savundu.

    Başbakanlık ise bu ifadeler hakkında bir yorum yapmayacağını açıkladı.

    Farage, Sydney'deki konuşması öncesi "İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olma ihtimali yüksek siyasetçi" olarak tanıtıldı.

    Farage İngiltere'de katıldığı yedi seçimde de milletvekili olmayı başaramamıştı.

    Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi seçilen Farage, 2008 yılında Prens Charles'ın iklim değişikliği hakkındaki konuşmasını alkışlamayan tek AP üyesi olmuştu. Farage buna gerekçe olarak Prens Charles'ın danışmanlarının "saf ve aptal" olmasını göstermişti.

    Etiketler:
    Meghan Markle, Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth, ses kaydı, Nigel Farage, Avrupa Birliği, Brexit, İngiltere, Kraliyet ailesi
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