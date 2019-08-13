Boris Johnson ile John Bolton Londra'da bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü.

İngiltere Başbakanlık ofisi '10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Johnson'ın, bugün İngiliz yetkililer ile Bolton arasında Londra’da yapılan bir toplantıya katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, toplantıda İran ile Basra Körfezi'nde yaşanan gerilim, Hong Kong’daki gelişmeler ile İngiltere’nin 5G altyapısı konuları ele alındı.

Toplantıda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin alacağı şekil ile İngiltere’nin ABD ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme geldi.

Öte yandan Johnson’ın ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.