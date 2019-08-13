Yunanistan da yangınlarla boğuşuyor

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle, bölgedeki bir manastır boşaltıldı. Yetkililer, bazı köylerin de boşaltılabileceğini belirtirken, vatandaşlar tedbir amaçlı köy meydanlarında bekletildi.
DUMANLAR ATİNA'YA ULAŞTI
Yangını söndürme çalışmaları devam ederken siyah dumanların, başkent Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi.
Eğriboz'daki yangından yayılan duman bulutu, Yunanistan'ın sembollerinden Akropolis'i de sardı.
THASOS VE THIVA'DA 2 GÜNDÜR SÜRÜYOR
Öte yandan son iki günde Yunanistan'da birçok orman ve çalılık alanlarda da çok sayıda yangın çıktı. Ülkenin turistik bölgelerinden olan Thasos Adası ve Thiva bölgesindeki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Thiva'da Prodromo bölgesinde sahil şeridine doğru ilerleyen yangına çok sayıda yangın söndürme aracıyla karadan ve havadan müdahale edildiği aktarıldı.
GEÇEN YIL FELAKETİ YAŞADILAR
Yunanistan'da geçen yıl Attika'da çıkan yangın sebebiyle 102 kişi yaşamını yitirmişti.
Bu yangın, Avustralya'da 2009'da çıkan ve 180 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından '21'inci yüzyılın en ölümcül ikinci yangın felaketi' olarak kayıtlara geçmişti.
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