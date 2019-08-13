BoJo: ABD ile serbest ticaret anlaşması için eski usul sıkı pazarlık yapacağız

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek yeni başbakan olan ve "31 Ekim'de ne pahasına olursa olsun Brexit" diyerek Avrupa Birliği'nden (AB) gerekirse anlaşmasız çıkacağını ilan eden Boris Johnson (BoJo), ülkenin yapması gereken en önemli serbest ticaret anlaşmasının AB ile olduğunu söyledi.

'EN BÜYÜK ANLAŞMA MANŞ'IN ÖBÜR YAKASI İLE YAPMAMIZ GEREKEN'

Sky News kanalına konuşan Başbakan Johnson "Yapmamız gereken başlı başına en büyük anlaşma, Manş Denizi'nin öte yakasındaki dostlarımız ve ortaklarımızla kotarmamız gereken serbest ticaret anlaşmasıdır" dedi.

Pazartesi günü Londra'da Johnson'la biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Londra'nın kararı o yönde olursa, anlaşmasız Brexit'i Trump yönetiminin coşkuyla destekleyeceğini söylemişti.

I had a great meeting with UK Prime Minister Boris Johnson yesterday. We discussed trade, security, and opportunities to deepen our bilateral relationship after the UK leaves the EU. The US and UK are on course for an unprecedented partnership. pic.twitter.com/wVWp8Mhaza — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 13, 2019

Trump'ın İngiltere'nin AB'den başarılı şekilde çıktığını görmek istediğini söyleyen 'şahin' danışman, çabuk Brexit için baskı yapıp Washington'ın Londra ile serbest ticaret anlaşmasına varmak için hızla çalışacağını belirtmişti.

'AMERİKALILAR ÇOK ZORLU PAZARLIKÇIDIR'

Bununla ilgili "Benim tecrübeme göre Amerikalılar çok zorlu pazarlıkçıdırlar ve biz onlarla muhteşem bir anlaşma yapacağız ve bu iş alemi için fırsatlar sunacak, bilhassa da ABD'deki hizmet sektörü şirketlerine" diyen İngiltere Başbakanı şu vurguyu yaptı:

"Eski usul sıkı pazarlık olacak ama (anlaşmaya) ulaşacağız."

'ABD İLE KISMİ ANLAŞMA 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR'

Bolton'a eşlik eden ABD'li yetkililer ise İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den çıkmasının ertesi günü, yani 1 Kasım'da Londra ile Washington arasında kısmi ticaret anlaşmasının yürürlüğe girebileceğini söyledi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE ABD'DEN HUAWEI BASKISI © AFP 2019 / Thomas Peter ABD'de devlet kurumlarına 'Çin ürünleri' yasağı

Başbakanlık yetkilileri, Johnson'ın üç hafta içinde üçüncü kez Trump ile Brexit sonrası dış politika ve ticaret konusunda telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

ABD'li yetkililerin Downing Sokağı 10 Numara'ya Çin teknoloji devi Huawei ile 5G ağında işbirliği yapmaması için baskı uyguladığı kaydedildi.

Bolton'ın bugünkü Londra programında Ticaret Bakanı Liz Truss , Savunma Bakanı Ben Wallace, Brexit Bakanı Steven Barclay, Maliye Bakanı Sajid Javid ile görüşme vardı.

Excellent meeting with UK Chancellor of the Exchequer Sajid Javid. We discussed a broad range of topics critical to securing our nations’ shared security and prosperity. pic.twitter.com/RCV70VsUMi — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 13, 2019

Another great discussion with UK Secretary of State for International Trade Liz Truss. US-UK partnership and collaboration on key global security issues, especially trade, are essential to promoting our nations’ shared prosperity. pic.twitter.com/uatEZQkYcz — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 13, 2019

​Geçen hafta da Truss ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab Washington'a gidip Bolton ile biraraya gelmişti.

BoJo'nun ay sonunda Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesinde Brexit ile ilgili ihtilafları AB liderleriyle görüşmesi bekleniyor.