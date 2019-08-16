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    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis

    Danimarka'dan Grönland'ı satın almak isteyen Trump'a: 1 Nisan şakası olmalı

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Avrupa
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği iddiası, adanın bağlı olduğu Danimarka'da hayretle karşılandı. Danimarkalı siyasetçiler iddiayı 'Saçmalık', 'Trump'ın delirdiğinin nihai kanıtı' ve '1 Nisan şakası olmalı' gibi tepkilerle yorumladı.

    © Fotoğraf : Twitter/@SteffenMalskaer
    WSJ: Trump, Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyor
    Danimarka siyaseti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland Adası’nı satın almak istediği iddiası ile dalga geçiyor.

    Duvar'ın aktardığına göre, Trump’ın özerk statüdeki adayı Danimarka’dan almak istediği yönündeki haberler, Kopenhag’da ‘1 Nisan şakası’ olarak yorumlandı. Danimarkalı siyasetçilerden Trump’a şakayla karışık tepki yağıyor.

    Trump’ın, 55 bin kişinin yaşadığı, doğal kaynak zengini ve jeopolitik önem taşıyan Grönland’ı almak istediği iddiası, Wall Street Jounal gazetesi tarafından ortaya atıldı. Habere göre, ilkbaharda bir yemek sırasında bir konuk ABD’ Başkanı’na, ‘Kopenhag’ın özerk statüdeki adaya her yıl 500 milyon dolar kaynak aktarmakta zorlandığını’ söylemişti.

    ​Wall Street Journal, Trump’ın bunun üzerine Beyaz Saray’daki danışmanlarına konuyu araştırma talimatı verdiğini yazdı.

    Reuters’a konuşan kaynaklar ise bazı danışmanların bu fikre gülüp geçmesine rağmen bazı danışmanların da konuyu ciddiye aldığını söyledi.

    ‘DELİRDİĞİNİN NİHAİ KANITI’

    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Danimarka'dan Grönland'ı satın almak isteyen Trump'a: 1 Nisan şakası olmalı
    Bu haber, Danimarka siyasetinde dalga konusu oldu. Eski başbakan Lars Lokke Rasmussen “Bu, bir 1 Nisan şakası olmalı. Son derece yersiz” derken, Danimarka Halk Partisi’nin dış politika sözcüsü Soren Espersen “Eğer bunu gerçekten düşünüyorsa, delirdiğinin nihai kanıtı” ifadelerini kullandı. 

    Espersen, “Danimarka’nın 50 bin vatandaşını ABD’ye satacağı düşüncesi tamamen saçmalık” tepkisini gösterdi.

    ​‘HAYIR, TEŞEKKÜR EDERİZ’

    Grönland’ın ikinci büyük partisi Inuit Ataqatigiit’ten (IA) Danimarka parlamentosunda milletvekili olan Aaja Chemnitz Larsen, “İlk aklıma gelen, ‘Hayır, teşekkür ederiz’ demek” tepkisini gösterdi.

    Larsen, “Eminim ki, Grönland halkının büyük çoğunluğu uzun vadede ABD yerine Danimarka ile bir ilişki olmanın daha iyi olduğuna inanıyor” dedi.

    ‘GERÇEK İNSANLARDAN SÖZ EDİYORUZ’

    Jerome Powell
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Danimarka Sosyal Liberal Partisi’nden milletvekili ve eski bir dışişleri bakanı olan Martin Lidegaard ise fikri ‘hiçbir gerçekliğe dayanmayan çirkin bir öneri’ diye niteledi. Lidegaard, “Gerçek insanlardan söz ediyoruz ve Grönland’ı eski bir sömürgeci güç gibi öylesine satıveremezsiniz” dedi.

    Reuters’ın haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’un da bugün konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

    ABD’NİN ESKİ BÜYÜKELÇİSİ: FELAKET

    ABD’nin eski Danimarka Büyükelçisi Rufus Gifford da Trump’a, “Aman Tanrım. Grönland’i çok seven, her bir köşesine dokuz kez gitmiş ve halkını seven biri olarak söylüyorum, bu tam anlamıyla bir felaket” tepkisini gösterdi.

    ​Grönland, stratejik önemi ve doğal kayaklarıyla, ABD, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin uzun yıllardır ilgisini çekiyor.  ABD’nin eski başkanlarından Harry Truman da, adayı 1946’da 100 milyon dolara satın almak istemiş, Kopenhag bu teklifi reddetmişti. 

    Etiketler:
    Donald Trump, Danimarka, Grönland, ABD
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