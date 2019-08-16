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18:02 16 Ağustos 2019
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    Portekiz

    Portekiz, göç eden vatandaşlarına geri dönmeleri için para ödüyor

    SERGIO STAKHNYK
    Avrupa
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    Portekiz, ülkedeki iş gücü sayısının azalması ve nüfusun giderek yaşlanması sebebiyle, ülkeyi terk eden vatandaşlarına geri dönmeleri için para teklif ediyor.

    Türkiye Yahudi Musevi İstanbul Hannukah
    © AP Photo / Emrah Gurel
    Türkiye'de 2000 Yahudi, Portekiz vatandaşlığı için başvurdu
    Regresssar isimli proje, en az 3 yıldır başka bir ülkede yaşayan Portekiz vatandaşlarını kapsıyor. Bu kişilerin ülkeye dönmesi halinde, gelir vergilerinde ilk beş yıl boyunca yüzde 50 indirim yapılması ve iş bulanlara ülkeye yerleşme sürecinde nakit para ödeniyor.

    Dünya Ekonomik Forumu’nun internet sitesi WeForum’daki habere göre, Regressar projesinin başlamasından bu yana 72 farklı ülkeden 1.700 kişinin kendi ülkelerinde iş bulmak için kayıt yaptırdığı açıklandı. Habere göre, Portekiz hali hazırda yatırımcılara ve istihdam sağlayan girişimcilere ülkede yaşama izni ve yüksek kalifiyeli işçilere vergi indirimi fırsatları veriyor. Ancak yeni program, kalifiyeli veya yüksek maaşlı olmayan kişilerin de ülkeye geri dönmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

    ‘PORTEKİZ EN FAZLA GÖÇ VEREN ÜLKE’

    Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2014 yılı verilerine göre, Portekiz en fazla göç veren ülkelerin başında geliyor. Portekiz nüfusunun yüzde 14’ü başka ülkelerde yaşıyor. Habere göre, Portekiz’in yanı sıra, Polonya da ülkeden göç eden gençlerin geri dönmelerini teşvik etmek için gelir vergilerinde iyileştirme yaptı.

    Polonya, son 15 yılda 1,7 milyon kişinin göç etmesi sonucu, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için genç yaştaki Polonyalıların ülkeye dönmelerini teşvik amacıyla gelir vergisini kaldırdı.

    Avrupa Konseyi’nin, 14 Avrupa ülkesiyle yaptığı anket sonuçlarına göre0 de İtalya, Romanya ve İspanya gibi ülkeler, ülkelerine göç edenler yerine göç vermeyi daha endişe verici buluyor.

    Etiketler:
    göç, Portekiz
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