Netanyahu’nun eşi, Ukrayna’da kendisine ikram edilen ‘karşılama ekmeğini’ yere attı

Daha sonraysa ekmekten bir parça daha koparıp eşine uzatıyor, ancak Sara Netanyahu ağzına götürmek yerine ekmek parçasını yere atıyor.
Adeta pasta hazırlanır gibi, ancak hamurdan yapılmış süslemelerle yapılan karavay, Slav halklarında karşılama törenleri ve düğünlerin önemli bir parçası. Geleneklere göre ekmeğin reddedilmesiyse kabalık olarak kabul ediliyor.
Öte yandan İsrail basını ise Sara Netanyahu'nun Kiev'e uçmadan da ‘keyifsiz’ göründüğünü yazdı. Netanyahu çiftini Ukrayna’nın başkentine götürecek uçağın pilotunun, binişi esnasında kendisini ‘gerektiği gibi ismiyle karşılamadığı için’ öfkelenen Sara Netanyahu’nun, pilotların bulunduğu kokpite girmesine izin verilmeyince ise ‘iyice sinirlendiği’ belirtildi.
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