Netanyahu’nun eşi, Ukrayna’da kendisine ikram edilen ‘karşılama ekmeğini’ yere attı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, ismi yolsuzluk soruşturmalarıyla gündeme gelen eşi Sara Netanyahu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e inişinde kendisine ikram edilen geleneksel ekmeği ağzına götürmek yerine yere attı. Karşılama seromonilerinin parçası olan ekmeği reddetmek, Slav ülkelerinde kabalık kabul ediliyor.

Netanyahu’ların Kiev’e inip havaalanına ayak basmaları esnasında kayıt altına alınan bir videoda çifte, geleneksel karşılama seromonilerinin parçası olarak ekmek ve tuz ikram edildiği görülüyor. Benyamin Netanyahu, geleneksel kıyafetler giymiş genç kadınların kendisine ikram ettiği ‘karavay’ isimli ekmekten bir parça koparıp yiyor.

Daha sonraysa ekmekten bir parça daha koparıp eşine uzatıyor, ancak Sara Netanyahu ağzına götürmek yerine ekmek parçasını yere atıyor.

Adeta pasta hazırlanır gibi, ancak hamurdan yapılmış süslemelerle yapılan karavay, Slav halklarında karşılama törenleri ve düğünlerin önemli bir parçası. Geleneklere göre ekmeğin reddedilmesiyse kabalık olarak kabul ediliyor.

Öte yandan İsrail basını ise Sara Netanyahu'nun Kiev'e uçmadan da ‘keyifsiz’ göründüğünü yazdı. Netanyahu çiftini Ukrayna’nın başkentine götürecek uçağın pilotunun, binişi esnasında kendisini ‘gerektiği gibi ismiyle karşılamadığı için’ öfkelenen Sara Netanyahu’nun, pilotların bulunduğu kokpite girmesine izin verilmeyince ise ‘iyice sinirlendiği’ belirtildi.