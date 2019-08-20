Boris Johnson'dan AB'ye 'Brexit' mektubu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'ye Brexit anlaşmasındaki 'tedbir maddesinin' kaldırılmasını ve yerine iki İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek çözüm bulunması için yasal bağlayıcılığı bulunan başka madde konulmasını teklif etti.

İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'a gönderdiği mektupta, İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda 3 kez reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin 'tedbir maddesini' kaldırmayı önerdi.

İrlanda Adası'nda, Brexit'ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük 'tedbir maddesiyle' ilgili itirazlarını dile getiren Johnson, mektupta, söz konusu maddeyi 'anti demokratik' ve 'İngiltere'nin egemenliğiyle bağdaşmaz' şeklinde nitelendirdi.

Johnson, 'tedbir maddesinin', İngiltere'yi süresiz biçimde AB ile Gümrük Birliği içinde tutabileceğine işaret ederek, bunun Brexit kararının alınma gerekçesiyle çelişeceğini kaydetti.

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"Tedbir maddesi bir Brexit anlaşmasının parçası olamaz, bu ikimizin de kabul etmesi gereken bir olgu" ifadelerini kullanan Johnson, öncelikli hedefin de İrlanda Adası'nda fiziki sınır oluşmasının önüne geçmek olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Brexit sonrasında iki İrlanda arasına fiziki sınır girmesini engelleyecek alternatif çözümler üzerinde durmayı teklif ettiği mektubunda, şunları kaydetti:

"Tedbir maddesinin yerine, geçiş süreci bitmeden gelecekteki ilişkimizin parçası olarak bu türden düzenlemeleri hayata geçirme taahhüdünü koymayı öneriyorum. Brexit tarihine kısa bir süre kaldı. Ancak İngiltere, hızlı hareket etmeye hazır ve mevcut ortak zemin de dikkate alındığında, AB'nin de benzer şekilde hareket etmeye hazır olacağını ümit ediyorum."

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Öte yandan İngiltere Başbakanlık ofisi '10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın bugün, ABD Başkanı Donald Trump ve İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Johnson'ın, Trump'ı Brexit konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirdiği, Varadkar'la da 'tedbir maddesiyle' ilgili itirazlarını dile getirdiği kaydedildi.