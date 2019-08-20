Notre Dame Katedrali’nin onarımında iş güvenliği krizi: Kurşun zehirlenmesi ihtimali yüksek

Paris'te 15 Nisan'da çıkan yangında büyük oranda hasar gören Notre Dame Katedrali'nin tamamen yıkılmasını önlemek için başlatılan ancak 'kurşun zehirlenmesi' ihtimali yüzünden durdurulan çalışmalar, binadan bazı parçaların düşmesi üzerine tekrar başlatıldı.

Paris Valisi Michel Cadot, katedrali ziyaretinden sonra çalışmaların tekrar başlamasına karar verdiğini açıkladı.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, AFP'ye yaptığı açıklamada katedralde 50'ye yakın işçinin çalıştığını söyledi.

Ancak, Cadot'un kararının ardından Fransızlar hükümetin ' işçilerin hayatını tehlikeye attığını' söyleyerek duruma tepki gösterdi.

VIDEO: 🇫🇷 Renovation works have resumed at Notre-Dame cathedral in Paris, weeks after they were stopped on July 25 over lead pollution fears pic.twitter.com/SLZtP3FlDY — AFP news agency (@AFP) August 19, 2019

​'MACRON ACELECİ DAVRANIYOR'

İşçilerin katedralde çalışırken özel kıyafetler giydiği ve zararlı kimyasalları dışarıya çıkarmalarını engellemek için 'zorunlu duşlar' aldıkları belirtilse de ülkede 'iş güvenliği' ve 'işçi sağlığı' tartışmaları patlak verdi.

Bir çevre grubunun Notre Dame çevresindeki mahalledeki temizlik işçileri, apartman sakinleri ve okulların da risk altında olduğunu ve yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere dava açtı.

Vatandaşların çoğu ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik önlemlerini yok saymak pahasına katedrali yeniden inşa etmek için beş yıllık bir süre belirlemesine tepki gösteriyor ve Macron'u 'acelecilik'le suçluyor.

© AFP 2019 / MARTIN BUREAU Notre Dame Katedrali'ndeki işçiler

​'ÖNEMLİ OLAN HIZ DEĞİL, GÜVENLİK'

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) temsilcisi Benoit Martin, katedralin önünde yaptığı basın açıklamasında "Önemli olan inşaatın hızı değil, insanların ve işçilerin güvenliği" dedi.

Martin, katedralde katı güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, meselenin şantiyede çalışan veya yaşayan herkes için sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Bu sırada CGT'den bazı kişilerin de katedralin etrafındaki kurşun seviyesini gösteren bir harita taşıdığı görüldü.

DOMINIQUE FAGET Katedral ve çevresindeki kurşun seviyesini gösteren harita

Halk sağlığı uzmanı Annie Thébaud-Mony ise "Çevre kirliliği açısından hiçbir şeyin düzeltilmediğini ve yetkililerin Notre Dame çevresinde düzenli olarak güncellenen bir kurşun seviyesi haritasının sağlaması gerektiğini" ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, beyin ve sinir sisteminin gelişimi de dahil olmak üzere ciddi ve kalıcı olumsuz sağlık etkileri ile vücutta birikebilecek ağır bir metal olan kurşun, düşük maruz kalma seviyelerinde bile zararlı olabiliyor.

© AFP 2019 / THOMAS SAMSON Notre Dame Katedrali'ndeki işçiler

BAKANLIK: İNSAN SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ise"Notre Dame'da yapılan inşaat çalışmalarının amacı katedrali restore etmek değil, yıkılmasını önlemek" dedi.

Bakanlık, katedralden enkazın çıkarılması sırasında çalışanların güvenliklerinin ihmal edildiğiyle alakalı eleştirilere karşı çıktı ve “insan sağlığının öncelikli hedefleri olduğunu” vurguladı.

Katedralin restorasyon çalışmaları ise 2020 yılının ilk yarısında başlayacak.