Moldova, TürkAkım’dan gaz almak istiyor

Basın toplantısında konuşan Brınzan, bu yıl sonunda Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatına yönelik sözleşmelerinin sona ereceğini, bu nednele Rus gazının alımı için alternatif yollar aradıklarını ifade etti.

Brınzan “Gazprom ile TürkAkım üzerinden gaz satın almak için görüşmeler yürütüyoruz. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova ile bu boru hattından gaz satın almak için görüşmeler planlıyoruz. Görüşmede bu şekilde gaz alımının teknik ve ekonomik yanlarını ele almak istiyoruz” dedi.

Brınzan, görüşmenin arabulucu platformun Avrupa Komisyonu olacağını ekledi.