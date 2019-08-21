İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'den Türkiye'ye: Demokrasinizi baltalamayın

HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ve buna karşı yapılan eylemlere yönelik polis müdahalesine bir tepki de Britanya İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'den geldi.
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Corbyn, Twitter hesabından açıklama yaparak HDP'li siyasetçiler ve eylemcilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söylerken, "Türkiye insan haklarına, hukukun üstünlüğüne saygı duymalı ve demokrasisini baltalamamalıdır" dedi.
The arrest of political leaders and activists from the People's Democratic Party HDP is unacceptable. Turkey should respect human rights, the rule of law and not undermine its democracy.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 21, 2019
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