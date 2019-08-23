Almanya'dan nükleer facia önlemi: 190 milyon iyot tableti stokladı

Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı'nın danışma organı olan Radyasyondan Koruma Komisyonu, Japonya'da yaşanan Fukuşima felaketinden elde edilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir rapor hazırlamıştı.
Yüksek dozajda iyot içeren tabletler, olası bir nükleer reaktör felaketinde, radyoaktif iyotun boynun dibinde bulunan tiroitte tutulmasını sağlıyor. Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi'nin verdiği bilgiye göre, olası bir nükleer kazada 13 ile 45 yaş arasındaki kişilerin iki, daha küçük yaştaki çocukların bir tablet alması öngörülüyor. 45 yaşın üstündeki insanların ise, metabolizma bozukluğu riskinin artması nedeniyle İyot tableti almaması planlanıyor.
Söz konusu 189.5 milyon iyot tableti için gerekli olan 8.4 milyon euro'nun federal bütçeden karşılandığı, bu tabletlerin dağıtımı ve muhafaza edilmesi görevinin ise eyaletlerin sorumluluğunda olduğu bildirildi.
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