Almanya'dan nükleer facia önlemi: 190 milyon iyot tableti stokladı

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi, ülkede yaşanabilecek olası bir nükleer faciada halka dağıtılmak üzere 189.5 milyon iyot tableti edinildiğini duyurdu.

DW'nin haberine göre, Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Radyasyondan Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya'nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı'nın danışma organı olan Radyasyondan Koruma Komisyonu, Japonya'da yaşanan Fukuşima felaketinden elde edilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir rapor hazırlamıştı.

Yüksek dozajda iyot içeren tabletler, olası bir nükleer reaktör felaketinde, radyoaktif iyotun boynun dibinde bulunan tiroitte tutulmasını sağlıyor. Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi'nin verdiği bilgiye göre, olası bir nükleer kazada 13 ile 45 yaş arasındaki kişilerin iki, daha küçük yaştaki çocukların bir tablet alması öngörülüyor. 45 yaşın üstündeki insanların ise, metabolizma bozukluğu riskinin artması nedeniyle İyot tableti almaması planlanıyor.

Söz konusu 189.5 milyon iyot tableti için gerekli olan 8.4 milyon euro'nun federal bütçeden karşılandığı, bu tabletlerin dağıtımı ve muhafaza edilmesi görevinin ise eyaletlerin sorumluluğunda olduğu bildirildi.