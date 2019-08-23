Ocean Viking gemisindeki göçmenler için çözüm bulundu

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin Malta üzerinden dağıtılması konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa ve Almanya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 356 göçmenle iki haftadır denizde seyreden ve bu sırada Avrupa devletlerine sık sık “güvenli liman” çağrısında bulunan Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin akıbeti belli oldu.

Başbakan Muscat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu, Fransa ve Almanya ile yaptıkları görüşmelerin ardından Malta’nın Ocean Viking gemisinin yasal haklarına dokunmadan çözümün bir parçası olmayı kabul ettiğini belirtti.

#Malta will transfer these persons to @Armed_Forces_MT vessels outside territorial waters, and will take them onshore. All #migrants will be relocated to other Member States: France, Germany, #Ireland, #Luxembourg, #Portugal and #Romania. None will remain in Malta -JM 2/2 — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) August 23, 2019

​‘HİÇBİRİ MALTA’DA KALMAYACAK’

Muscat, "Malta, bu insanları, kara sularımız dışında Malta Silahlı Kuvvetleri gemilerine transfer edecek, oradan da kıyıya getirecek. Bütün göçmenler, diğer üye ülkeler Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında dağıtılacak. Hiçbiri Malta’da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da Malta'nın kararının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malta Başbakanı Muscat’ın açıkladığı çözümü memnuniyetle karşıladığını belirtti ve göçmenleri alacak olan Fransa, Almanya, Portekiz, Romanya, Lüksemburg ve İrlanda’yı gösterdikleri dayanışmadan ötürü övdü.

Welcome that a solution for the persons aboard #OceanViking has been found and that all will be relocated. Commend @MaltaGov and @JosephMuscat_JM for solidarity and European approach. Praise 🇫🇷 🇩🇪 🇵🇹 🇷🇴 🇱🇺 🇮🇪 who agreed to relocate. These commitments must now be honoured swiftly. — Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) August 23, 2019

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Ocean Viking gemisi, önceki gün ilginç bir eyleme imza atarak, Akdeniz’de izlediği rotayla kalp motifi çizerek, "acil güvenli liman" çağrısını yinelemişti.

Ocean Viking, göçmenleri taşımak için daha önce İtalya ve Malta’ya başvurmuş, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya cevap dahi vermemişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN VE STK SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.