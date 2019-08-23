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16:52 23 Ağustos 2019
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    Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi

    Ocean Viking gemisindeki göçmenler için çözüm bulundu

    © AFP 2019 / CLEMENT MAHOUDEAU
    Avrupa
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    Malta Başbakanı Joseph Muscat, Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin Malta üzerinden dağıtılması konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa ve Almanya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

    Fransız sivil toplum kuruluşları MSF ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi
    © AFP 2019 / CLEMENT MAHOUDEAU
    Sığınmacıları kurtaran STK gemisi, rotasıyla Akdeniz'e kalp çizdi
    Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 356 göçmenle iki haftadır denizde seyreden ve bu sırada Avrupa devletlerine sık sık “güvenli liman” çağrısında bulunan Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin akıbeti belli oldu.

    Başbakan Muscat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu, Fransa ve Almanya ile yaptıkları görüşmelerin ardından Malta’nın Ocean Viking gemisinin yasal haklarına dokunmadan çözümün bir parçası olmayı kabul ettiğini belirtti.

    ​‘HİÇBİRİ MALTA’DA KALMAYACAK’

    Migrants celebrate on board the former fishing trawler Golfo Azzurro as they arrive at the port of Pozzallo in Sicily, two days after they were rescued by the Spanish NGO Proactiva Open Arms after the raft they were on drifted out of control in the central Mediterranean Sea, January 4, 2017
    © REUTERS / Yannis Behrakis
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    Muscat, "Malta, bu insanları, kara sularımız dışında Malta Silahlı Kuvvetleri gemilerine transfer edecek, oradan da kıyıya getirecek. Bütün göçmenler, diğer üye ülkeler Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında dağıtılacak. Hiçbiri Malta’da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

    AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da Malta'nın kararının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malta Başbakanı Muscat’ın açıkladığı çözümü memnuniyetle karşıladığını belirtti ve göçmenleri alacak olan Fransa, Almanya, Portekiz, Romanya, Lüksemburg ve İrlanda’yı gösterdikleri dayanışmadan ötürü övdü.

    © AFP 2019 / FEDERICO SCOPPA
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    Ocean Viking gemisi, önceki gün ilginç bir eyleme imza atarak, Akdeniz’de izlediği rotayla kalp motifi çizerek, "acil güvenli liman" çağrısını yinelemişti.

    Ocean Viking, göçmenleri taşımak için daha önce İtalya ve Malta’ya başvurmuş, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya cevap dahi vermemişti.

    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

    AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN VE STK SORUNU

    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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    Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

    İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

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    Etiketler:
    Göçmen, Sığınmacı, Afrika, Matteo Salvini, İtalya, Dimitris Avramopoulos, Romanya, Portekiz, Lüksemburg, İrlanda, Akdeniz, Almanya, Fransa, Avrupa Birliği, SOS Akdeniz, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Joseph Muscat, Malta, Ocean Viking
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