Merkel'den Macron'un 'Amazonların G7 gündemine taşınması' önerisine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Amazon ormanlarındaki yangının, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'nde ele alınması' önerisine destek verdiği bildirildi.
Merkel'in, konuyu Macron gibi gördüğünü vurgulayan Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündeme olması lazım. Şansölye Merkel, bu konuda Macron'un yanında duruyor" ifadelerini kullandı.
Seibert, Amazon ormanlarındaki yangının büyüklüğünün yalnızca Brezilya ve etkilenen diğer ülkeler için değil, dünya için endişe verici ve tehdit edici olduğuna dikkati çekti. Bu ormanların, küresel iklim sistemi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Seibert, Amazon ormanlarının 'dünyanın akciğeri' olarak nitelendirilmesinin abartılı olmadığını dile getirdi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin 'siyasi rantla' ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor" yorumunu yapmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)