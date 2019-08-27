Hollanda'da kritik ötenazi davası: Demans yaşayan hastalara nasıl uygulanacağı tartışılıyor

Hollanda’da Alzheimerlı hastasının isteği üzerine ötenazi uygulayan doktor yargılanıyor. Ötenaziyi yasallaştıran ilk ülke olan Hollanda bu davayla uygulamanın kurallarını ve hasta rızasının sınırlarını belirlemeye çalışıyor.

Hollanda’da, ileri derecede demans yaşayan bir hastasına ötenazi uygulayan doktor hâkim karşısına çıktı. Doktor, hastanın rızasını teyit etme konusunda yetersiz kalmakla suçlanıyor.

Şu anda emekli olan kadın doktor, tüm sürecin dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Hastanın ailesi de doktora arka çıktı.

Hastanın kızı, “Doktor, annemi muhtemel bir zihinsel hapishaneden kurtardı” dedi.

Doktor için hapis cezası talep etmediklerini vurgulayan savcılık, demans gibi hastalıklarda ötenazi uygulamasına dair kurallara açıklık getirmek istediklerini belirtti. Mahkemenin kararını iki hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Dava, Hollanda için de bir ilki teşkil ediyor.

Hollanda, 2002 yılında dünyada ötenaziyi yasallaştıran ilk ülke olmuştu. Ancak uygulamaya yasayla belirlenen oldukça katı kurallar altında izin veriliyor.

BU NOKTAYA NASIL GELDİ?

74 yaşındaki Alzheimerlı kadın hasta, 2016 yılında öldü. Dört yıl bu hastalıkla yaşayan kadının, bakıma muhtaç bir duruma düşmeden önce ötenazi uygulanmasını istediği bir belge kaleme aldığı belirtildi.

Ancak kadının özellikle “Ne zaman öleceğime karar verebilmek istiyorum, hâlâ hissedebiliyorken ve doğru zamanın geldiğini düşündüğümde” notunu düştüğü de kaydedildi.

Kadının bu aşamaya ilerlediğini düşünen doktor, ilk talebine istinaden ötenazi uygulanması gerektiğine karar verdi. İki ayrı doktor da bu kararı onayladı.

Daha sonra doktor kadının kahvesine yatıştırıcı ilaç koydu ve böylece hasta bilincini kaybetti. Ancak bu aşamada hasta uyandı ve kızıyla eşinin yardımıyla süreç tamamlanabildi.

Hastanın direnç göstermesinden hareket eden savcılık ise, doktorun kadının onayını teyit etmek için yeterince çaba sarf etmediğini savunuyor.

Savcılık Sözcüsü Sanna van der Harg, “Doktorun dürüst niyetine dair bir kuşkumuz yok. Buradaki kritik soru şu ki, bir doktor demans yaşayan hastasına danışmaya ne kadar devam edebilir” ifadelerini kullandı.