Belarus Dışişleri Bakanı, Ankara'da vurulan elçilik görevlisine yardımları için Türkiye'ye teşekkür etti

Ankara'da komşusu tarafından vurularak ağır yaralanan Belarus'un Ankara Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev’in ülkesine dönerek rehabilitasyon ve ek tedavi gördüğünü belirten Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, sunulan destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Başkent Minsk'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Makey, Poganşev'in durumunun normale döndüğünü söyledi.

"Gerçekleştirilen eylemler sayesinde diplomatın sağlık durumu iyi. Poganşev ülkesine döndü ve şu anda bu tür durumda öngörülen rehabilitasyon ve ek tedavi sürecinden geçiyor" diyen Makey, Türkiye'ye yardımları ve olayla ilgili olarak atılan hızlı adımlar için teşekkür etti.

Makey, Poganşev'e yönelik saldırıda Belarus-Türkiye ilişkilerini etkileyecek bir siyasi unsur görmediklerini de vurguladı.

24 Temmuz'da Ankara’da komşusu tarafından vurularak ağır yaralanan Poganşev, 2 Ağustos'ta hastaneden taburcu edilmişti.