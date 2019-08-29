Nazi Almanyası’nda neden nükleer silah üretilmedi?

Ulusal atom projesi alanında araştırma yürüten bir tarihçi ve Kurçatov Ulusal Araştırmalar Enstitüsü müdürünün danışmanı olan Andrey Gagarinskiy’nin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Nazi Almanyası’nın kendi nükleer silahlarını geliştirememesinin nedeni, bu silahların üretiminin yönetim için öncelikli bir görev olmaması ve Alman atom mühendislerine yeterli bir bütçe sağlanmaması.
Gagarinskiy’nin açıklamasına göre, başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da Alman nükleer reaktörü üretilmesi adına yürütülen ‘kararlı’ son deney de Nobel ödüllü ünlü Alman bilim adamı Werner Heisenberg tarafından gerçekleştirilmişti.
Diğer yandan Alman nükleer bilimciler çalışmaları için ciddi bir finansal destek isteyemiyordu.
Gagarinskiy, “Heisenberg, ABD’de nükleer silah üretimine yönelik Manhattan projesinin yöneticisinin rahatça kullandığı yüzlerce milyon dolar veya Wernher von Braun’un uçan bombası için ayrılan ödenekle kıyaslanabilecek; sorunları çözmek için gerekli miktarı talep edecek medeni cesaretinin dahi olmadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.
Nükleer silah uzmanları ve tarihçiler, Sovyet atom bombası projesinin başarıya ulaştığı konusunda hemfikir. Başarılarının sebebi ise ülkenin yönetiminin acil çözüm, maddi, mali ve fikri kaynaklarla odaklanılması gereken başlıca görev ve sorunları net olarak belirlemesi. Projedeki uzmanlara göre ayrıca tüm taleplerinin anında yerine getirilmesi ve yönetim tarafından kendilerine koşulsuz bir güven duyulması da bu konuda faydalı olan etkenlerden.
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