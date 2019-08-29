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    Martin Bormann, Adolf Hitler, Erwin Kraus

    Nazi Almanyası’nda neden nükleer silah üretilmedi?

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    Avrupa
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    Rusya’daki Kurçatov Ulusal Araştırmalar Enstitüsü müdürünün danışmanı ve atom projesi alanında uzman tarihçi Andrey Gagarinskiy, Nazi Almanyası yönetimi için nükleer silah üretiminin öncelikli bir görev olmaması ve Alman atom mühendislerine yeterli bütçe sağlanmamasından dolayı nükleer silah üretemediğini açıkladı.

    Ulusal atom projesi alanında araştırma yürüten bir tarihçi ve Kurçatov Ulusal Araştırmalar Enstitüsü müdürünün danışmanı olan Andrey Gagarinskiy’nin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Nazi Almanyası’nın kendi nükleer silahlarını geliştirememesinin nedeni, bu silahların üretiminin yönetim için öncelikli bir görev olmaması ve Alman atom mühendislerine yeterli bir bütçe sağlanmaması.

    © Sputnik / Екатерина Чеснокова
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    Gagarinskiy, “Hitler atom programından sorumlu bilim insanlarını asla kabul etmedi. Tarihin onlar için ayırdığı vakit de buna yetmedi” açıklamasını yaptı.

    Gagarinskiy’nin açıklamasına göre, başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da Alman nükleer reaktörü üretilmesi adına yürütülen ‘kararlı’ son deney de Nobel ödüllü ünlü Alman bilim adamı Werner Heisenberg tarafından gerçekleştirilmişti.

    Diğer yandan Alman nükleer bilimciler çalışmaları için ciddi bir finansal destek isteyemiyordu.

    Gagarinskiy, “Heisenberg, ABD’de nükleer silah üretimine yönelik Manhattan projesinin yöneticisinin rahatça kullandığı yüzlerce milyon dolar veya Wernher von Braun’un uçan bombası için ayrılan ödenekle kıyaslanabilecek; sorunları çözmek için gerekli miktarı talep edecek medeni cesaretinin dahi olmadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

    Tanya Saviçeva
    © Sputnik .
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    Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombası denemeleri, günümüzden tam 70 yıl önce başlatıldı. Söz konusu çalışmalar, günümüzün nükleer savunma sistemlerinin de temelini oluşturuyor. Sovyet atom bombası projesi ise, ABD’nin nükleer silah geliştirme çalışmalarına karşılık olarak 1942 yılında başlatıldı. ABD ise Nazi Almanyası’nın kendilerinden önce atom bombası geliştirip İkinci Dünya Savaşı’nı kazanmasından endişe duyduğu için bu alanda çalışmaya başladı.

    Nükleer silah uzmanları ve tarihçiler, Sovyet atom bombası projesinin başarıya ulaştığı konusunda hemfikir. Başarılarının sebebi ise ülkenin yönetiminin acil çözüm, maddi, mali ve fikri kaynaklarla odaklanılması gereken başlıca görev ve sorunları net olarak belirlemesi. Projedeki uzmanlara göre ayrıca tüm taleplerinin anında yerine getirilmesi ve yönetim tarafından kendilerine koşulsuz bir güven duyulması da bu konuda faydalı olan etkenlerden.

    Etiketler:
    Atom, Sovyet, Andrey Gagarinskiy, üretim, nükleer silah, nükleer, Nazi Almanyası, Adolf Hitler
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