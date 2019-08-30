Norveç basını: Sahte pasaportla yakalananlar rekor kırdı, ilk sırada Türk vatandaşları var

Norveç Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi'nden alınan verileri aktaran Aftenposten gazetesi, 2018'de 1.014 kişi sahte pasaport veya kimlikle yakalandı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, bu, kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek sayıydı ve bir önceki yıla göre yüzde 86'lık bir artışa denk geliyordu.

Bunların üçte birinden fazlasını oluşturan 482 kişi ise Türk vatandaşı olarak kayıtlara geçti.

Norveç'e sahte pasaportla giden Türk vatandaşlarının yüzde 19'u Yunanistan belgeleriyle gidip kendilerini Yunan olarak tanıttı.

SEBEP OLARAK YÖNETİM GÖSTERİLDİ

Gazete, sahte belgelerle yakalananların rekor kırmasının nedeni olarak Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün "Avrupa'nın en yozlaşmış ülkelerinden biri" olarak nitelediğini vurguladığı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'yi" gösterdi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çok sayıda kişinin hapse girdiğini hatırlatan gazete, "Erdoğan rejiminden kaçan Türklerin" Schengen bölgesine girdikten sonra sahte belgelerle Schengen içinde serbest seyahat hakkını kullanarak Norveç'e geldiğini belirtti.

Türk vatandaşlarının sahte AB pasaport ve kimliklerinin yanı sıra sahte Schengen vizesi ve Schengen bölgesinde vizesiz seyahate izin veren türden sahte Türk pasaportları da kullandığı belirtiliyor.

İLTİCA DA İLK SIRADA

Türk vatandaşları Norveç'e iltica başvurularında da ilk sırada yer aldı. 2018'de Türk vatandaşları, 765 sığınma başvurusu ile Norveç'e en fazla iltica eden ulus oldu.

Aftenposten’a konuşan Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi Kıdemli Danışmanı Mads Odnes, Türk vatandaşlarının Norveç'e ayak basana kadar sahte belgelere ihtiyaçlarının olduğunu fakat Norveç'e geldikten ve polis tarafından yakalandıktan sonra gerçek kimliklerini açıklayarak iltica başvurusu yaptıklarını söyledi.

Norveç Yüksek Mahkemesi, sahte seyahat belgesi kullanan sığınmacılara sahte belge kullanma suçundan ceza verilemeyeceğini hükmetmişti. Birleşmiş Milletler'in Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmesi de aynı uygulamayı savunuyor.