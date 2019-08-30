Sadece 1 günde 500'den fazla sığınmacı Midilli'ye çıktı

Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olan Midilli'ye sadece bugün öğleden sonra 500’den fazla sığınmacının ayak bastığı belirtildi. Bu, Suriye’deki çatışmalardan kaynaklı olarak mülteci krizinin zirveye ulaştığı dört yıllık süreçte tek bir günde kaydedilen en büyük akınlardan biri sayılıyor.

Toplam 546 sığınmacıyı taşıyan 13 lastik botun Türkiye’den geçerek Midilli adasının kuzey doğu sahiline ulaştığı belirtildi. Sığınmacıların 246’sının çocuk, 124’ünün de kadın olduğu; çoğunun Afganistan ve Suriye’den geldiği kaydedildi.

Başka bir bottaki 32 sığınmacı da denizden kurtarılarak Midili’ye çıkarıldı.

Kurtarma operasyonuna katılan Midilli sahil güvenliğinden bir yetkili, “Çok fazla kişilerdi, hepsini aynı anda güverteye alamadık. Bunu yerine hareketlerini izleyip sahile yaklaşmalarını bekledik” dedi.

Resmi rakamlara göre Midilli’de 10 binden fazla mülteci bulunuyor. Adadaki mülteci kampı ise sadece 3 bin kişilik bir kapasiteye sahip.

Öte yandan Dedeağaç ve Kos’ta yaşanan iki ayrı olayda da 65 sığınmacı daha kurtarıldı.