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18:48 30 Ağustos 2019
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    Brigitte Macron Elle dergisine konuştu

    Brigitte Macron'dan kendisiyle alay eden Brezilya Devlet Başkanı'na: Değişim trenine binmeyenler var

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı ile Amazon kavgasına tutuşan Brezilya'nın aşırı sağcı liderinin kendisiyle alay eden cinsiyetçi paylaşımına first lady Brigitte Macron'dan karşılık geldi: Değişim trenine binenemiş, peronda bekliyor. Devir değişiyor, herkes bunun farkına varmak zorunda.

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2019 / JACQUES WITT
    Bolsonaro'nun eşiyle alay ettiği Macron: Brezilyalı kadınlar cumhurbaşkanlarından utanç duyuyor olsa gerek
    'Dünyanın akciğerleri' diye nitelenen Amazon yağmur ormanlarındaki yangın konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile söz düellosuna tutuşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya bu kez alay ettiği Fransa first lady'si Brigitte Macron'dan karşılık geldi. 

    Bolsonaro, sosyal medyadaki bir takipçisinin Brigitte Macron'un görünüşüyle alay edip Brezilya first ladysi Michelle Bolsonaro'nun çok daha güzel olduğunu ima eden memesine "Adamı aşağılamayın, ha, ha" yanıtını vermişti. 

    Dün Fransa'nın kuzeyinde Agincourt Muharebesi onuruna bir müze açılışında konuşan Brigitte Macron, isim vermeden Brezilya'nın aşırı sağcı liderinin cinsiyetçi paylaşımına atıfla şunları söyledi:

    "Zamanlar değişiyor. Değişim trenine binenler, orada sizinle birlikte, sizin gibi kadınlar var. Neredeyse hepiniz anladınız, beyler."

    "Tabii herkes değil, hala peronda bekleyenler var, eminim onlar da yakın zamanda trene binecekler."

    Bu sözleri sadece kendisi adına değil, tüm kadınlar adına söylediğini belirten Fransa first lady'si, "Devir değişiyor, herkes bunun farkına varmak zorunda" vurgusu yaptı.

    Açılışta sarf ettiği bu sözler davetlilerin alkışlarıyla karşılandı. 

    66 yaşındaki Brigitte Macron, 42 yaşındaki Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük. 64 yaşındaki Jair Bolsonaro ise kendisinden 27 yaş küçük Michelle Bolsonaro ile evli.

    Tarım ve maden sanayi adına Amazon'da yıkımı teşvik eden Brezilya Devlet Başkanı, Macron'un yağmur ormanlarını yok oluş noktasına getiren yangınların durdurulması için yaptığı baskıya 'sömürgeci zihniyet' yanıtını verdi. Ama uluslararası infial karşısında en azından görünüşte orduyu yangınları söndürmekle görevlendirip tarım alanı açmak için ateş yakmayı iki aylığına yasakladı. 

     

     

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