Almanya Cumhurbaşkanı, İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıldönümünü ilk bombanın atıldığı yerde andı: Kurbanlardan af diliyorum

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80. yıldönümü, Nazi Almanyası tarafından ilk bombalanan yer olan Polonya’nın Wielun şehrinde anıldı. Törene, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile birlikte katılan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkesi adına af diledi ve "Yapılanları unutmak istemiyoruz ve unutmayacağız. Tarihimizin bize verdiği sorumluluğumuzu biliyoruz” dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü kapsamında, Nazi Almanyası tarafından ilk bombalanan yer olan Polonya'nın Wielun şehrinde anma törenleri düzenlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile birlikte Wielun'da savaş kurbanlarını anmak için düzenlenen törene katıldı. Steinmeier ile Duda, saldırının ilk hedefi olan hastaneye ve diğer iki anıta çelenk de koydu.

'İNSANLIK SUÇU İŞLEYEN ALMANLARDI'

"Altı yıl boyunca Polonya ve Avrupa'da sürecek olan şiddet ve yok etme burada başladı" diyen Steinmeier, sözlerine şöyle devam etti; “Polonya’da insanlık suçunu işleyenler Almanlardı. Wielun’da yaşamını yitiren kurbanların önünde eğiliyorum. Alman zulmüne uğrayan Polonyalı kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum” dedi.

Steinmeier bu ifadeleri hem Almanca hem de Lehçe tekrarladı.

Steinmeier, "Bunun geçmişte kaldığını, geçip gittiğini iddia edenler, nasyonal sosyalistlerin Avrupa'daki korku egemenliğinin Alman tarihinin bir marjinalliği olduğunu söyleyenler kendi kendini yok etmiş olur. Yapılanları unutmak istemiyoruz ve unutmayacağız. Tarihimizin bize verdiği sorumluluğumuzu biliyoruz” dedi.

80 YIL ÖNCE BUGÜN BAŞLADI

İkinci Dünya Savaşı 80 yıl önce bugün Alman Hava Kuvvetleri'nin Polonya'ya saldırmasıyla başlamış, Alman savaş uçakları yerel saat ile saat 04.37'de ilk olarak Alman sınırında bulunan ve askeri açıdan tamamen önemsiz olan Wielun kentini bombalamıştı.

1 Eylül 1939’da yapılan saldırıda kasabanın yüzde 70’i büyük hasar görmüş, 1200 kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırının hemen ardından Almanya Polonya’yı işgal etmişti.

Wielun saldırısından birkaç dakika sonra da Alman İmparatorluk Donanması'na ait savaş gemisi SMS Schleswig-Holstein Gdansk'taki bir cephaneliği vurmuştu. İki saldırı İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle birlikte bu ülkede yaklaşık 6 milyon insan yaşamını yitirmişti. 1939 ile 1945 arasında süren savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı ise 80 milyon olarak tahmin ediliyor.