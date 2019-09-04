İngiliz parlamentosundan anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasaya onay: BoJo'dan erken seçim resti

Avam Kamarası'ndaki oylamada milletvekilleri anlaşmasız Brexit'in engellenmesini destekledi. Bu, Başbakan'ı 31 Ekim'e dek AB ile anlaşmaya varamazsa Brexit sürecinin uzatılmasını talep etmek zorunda bırakacak. Ancak BoJo, anlaşmasız Brexit'in yasasına karşı erken seçim istiyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson'ın (BoJo) 31 Ekim'de ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit), yani gerekirse AB ile anlaşmaya varmaksızın Brexit dayatması ve bunun için parlamentoyu devredışı bırakmaya kalkmasına milletvekileri isyan etti.

Avam Kamarası'ndaki oylamada milletvekilleri anlaşmasız Brexit'in engellenmesini destekledi.

Yasa ilk okumada anamuhalefetteki İşçi Partisi vekillerine eşlik eden iktidardaki Muhafazakar Parti'nin anlaşmasız Brexit karşıtı vekillerinin oylarıyla geçti.

Anlaşmasız Brexit'in engellenmesine 300'e karşı 329 oy çıktı. Ardından yasa için değişiklik tekliflerinin görüşülmesi ve oylanmasına geçildi.

Bu süreç tamamlandığında, Başbakan Johnson 31 Ekim'e dek AB ile anlaşmaya varamazsa Brexit sürecinin uzatılmasını talep etmek zorunda kalacak.

Ancak BoJo, anlaşmasız Brexit'in yasalaşması halinde erken seçim için parlamento oylaması talep edeceğini belirtmişti.