İngiltere parlamentosu, Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti

İlk olarak hükümeti, parlamentonun tatil edilmesi ve anlaşmasız ayrılığa ilişkin belgeler ve planları yayınlamaya mecbur kılan tasarı ele alındı.
İktidardaki Muhafazakar Parti'den istifa eden Dominic Grieve'in sunduğu tasarı 302’ye karşı 311 oyla kabul edildi.
Tasarının gerekli diğer onayları da alması durumunda sadece planlar veya resmi evraklar değil, hükümet görevlilerinin elektronik posta, sosyal medya ve WhatsApp gibi uygulamalar yoluyla yaptığı tüm uluslararası yazışmaların açıklanmasının da gerekebileceği belirtildi.
Parlamentoda ayrıca anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı da görüşüldü. İşçi Partisi'nin sunduğu tasarıya itiraz olmadığı için metin oylama yapılmadan kabul edildi.
ERKEN SEÇİM TALEBİNE İKİNCİ RET
Parlamentoda daha önce reddedilen Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim talebi de oylandı.
15 Ekim'de erken seçime gidilmesini öngören teklif, 46 'hayır' oyuna karşı 293 'evet' oyu aldı, ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi.
Parlamento, erken seçim oylamasının ardından 14 Ekim'e kadar tatile girdi. Karara karşı 'Susturulduk' yazılı dövizler taşıyan muhalefet üyeleri, Muhafazakar Parti mensuplarının salonu terk etmesi sırasında da 'Utanın' şeklinde slogan attı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)