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22:12 10 Eylül 2019
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    İspanya'da erken seçim ihtimali artıyor

    CC0 / Pixabay
    Avrupa
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    İspanya'da 28 Nisan'daki erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma müzakerelerinde ilerleme sağlanamazken, ülkenin 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gitme olasılığı arttı.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
    © REUTERS / Susana Vera
    İspanya'da Başbakan Sanchez, hükümet kurmak için gerekli oyu alamadı
    Mevcut meclis aritmetiğine göre hükümet kurmak için tek alternatif olarak gösterilen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasındaki görüşmeler bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandı.

    PSOE ve Unidas Podemos'un temsilcileri arasında mecliste yapılan toplantı sonrasında her iki taraftan da birbirini suçlayan açıklamalar geldi.   

    Gazetecilere verilen demeçlerde, PSOE Meclis Sözcüsü Adriana Lastra, "Bugün itibarıyla bir çıkış yolu görmüyoruz. Anlaşma sağlayacak bir yol yok" şeklinde konuştu. 

    Unidas Podemos adına müzakereleri yürüten Pablo Echenique de koalisyon hükümeti taleplerinin PSOE tarafından reddedilmesinin "bir hata" olduğunu vurguladı. Echenique, PSOE'nin ülkeyi erken seçime götürmek istediğini savundu.

    İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, Unidas Podemos'a 4 bakanlık teklif etmiş ancak bu kabul edilmemişti.

    Mecliste 25 Temmuz'da yapılan güven oylamasında Unidas Podemos'un çekimser oy kullanmasıyla Sanchez hükümeti kuramazken, İspanya Kralı görüşmelerine devam etmesi için siyasi partilere süre vermişti.

    © AP Photo / Gara
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    PSOE ile "güven sorunu" olduğunu belirten Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias, "gerçek bir koalisyon hükümeti kurulmasını ve önemli bakanlıklardan (İçişleri, Dışişleri, Savunma, Ekonomi) birinin verilmesini" talep ediyor. 

    İspanya'daki siyasi takvim gereği 23 Eylül'e kadar hükümet kurulamaması halinde Kral 6. Felipe'nin 24 Eylül'de meclisi feshetmesi ve 10 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi gerekiyor.

    Son 4 yılda 3 kez genel seçimin yapıldığı İspanya'da 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gidilmesi halinde bu, aynı yıl içinde iki kez genel seçime gidilmesi açısından ülke tarihinde bir ilk olacak.

    Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından mevcut meclis aritmetiğinde ne sağ ne de sol blok hükümeti kuracak çoğunluğa (176 milletvekili) sahip bulunuyor.

    Hükümet kurulması için tek alternatif, PSOE ile Podemos'un anlaşması ve ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin "çekimser" oy kullanarak dışarından destek vermesi olarak gösteriliyor.

    Etiketler:
    Podemos, İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği, Seçim, Avrupa, İspanya
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