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    Başbakan Boris Johnson Londra'nın güneybatısındaki Pimlico İlkokulu'nda

    İngiltere Başbakanı ilkokul ziyaretinde: 8 yaşındaki çocuklara üniversitede kafayı çekmemelerini tavsiye etti

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    Avrupa
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    İçinden çıkılmaz hale getirdiği Brexit düğümüyle eli kolu bağlanan Boris Johnson, parlamentoyu kapatıp ilkokul ziyaret etti. Başbakan, 8 yaşındaki çocuklara üniversitede kafayı çekip sarhoş olmamalarını tembihledi.

    Queen Elizabeth II welcomes Boris Johnson during an audience in Buckingham Palace, where she will officially recognise him as the new Prime Minister, in London, Britain July 24, 2019. Victoria Jones/Pool via REUTERS
    © REUTERS / POOL
    Brexit'e 7 hafta kala kaos büyüyor: Mahkemeden 'başbakanın parlamentoyu askıya alması, yasalara aykırı' kararı
    Anlaşmasız Brexit dayatmak için Kraliçe'ye parlamentonun askıya alınmasını kabul ettiren, ama Avam Kamarası'nın anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasa çıkarıp baskın seçim isteğini iki kez reddetmesiyle hezimete uğrayan Başbakan Boris Johnson, parlamentoyu kapatıp okul yollarına düştü. 

    İçinden çıkılmaz hale getirdiği Brexit düğümüyle eli kolu bağlı Boris Johnson (BoJo), yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle ilkokul ziyaret edip çocuklara takıldı.

    Öğrencilerle birlikte sıralarda oturan Başbakan, 8 yaşındaki çocuklara üniversitede kafayı çekip sarhoş olmamalarını tembihledi:

    "Üniversitede zamanınızı boşa harcamamanızı size kuvvetle tavsiye ederim. Sarhoş olmayın. Söylemeye çekiniyorum, ama ben üniversitede çok fazla zamanı boşa harcadım."

    Boris Johnson - David Cameron
    © REUTERS / Stefan Rousseau
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    '20 YIL YUNANCA-LATİNCE ÖĞRETMEKTEN BAŞKA ŞEY YAPMADILAR'

    Oxford Üniversitesi mezunu, eski öğrenci birliği başkanı BoJo, "Yaklaşık 20 yıl Latince ve Yunanca öğrenmekten başka bir şey yapmadım ve şimdi ülkeyi yönetiyorum. Mükemmel bir eğitim" diyerek kendisiyle ve eğitim sistemiyle inceden alay da etti. 

    'Şakacı' başbakanın çat kapı daldığı sınıfta tarih dersi görüldüğünden, söz tarih ve sanata geldi. Öğretmenin Fransa Bayeux kentindeki müzede sergilenen ve Normanların 1066'da İngiltere'yi fethini tasvir eden 70 metre uzunluğundaki işleme kilimin anlam-önemini ve  kimin yaptığını sordu.

    ÖĞRETMEN SORDU, BAŞBAKAN EL KALDIRDI

    İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi’nin Sih milletvekili Tanmanjeet Singh Dhesi
    © REUTERS / İngiltere Parlamentosu/Jessica Taylor
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    Yanıt vermek için iki kez elini kaldıran BoJo, "Aslında hararetli bir tartışma konusu. Fransızlar Bayeux'de işlendiğini söylüyor ve biz de Anglo-Sakson kanaviçesinin bir başyapıtı olduğunu iddia ediyoruz" diye söz alarak şaka yollu ekledi: "Ama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bize ödünç vereceğini söylüyor."

    Muhafazakar Parti ile Liberal Demokrat Parti'nin koalisyon hükümeti döneminde başlatılan 'özgür okullar' (free schools) uygulamasına da 'mümkün olan en iyi eğitimi verdikleri' gerekçesiyle övgüler düzdü.

    'ÖZGÜR OKULLAR DAHA DA YAYGINLAŞACAK'

    İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.
    © AA / Dinendra Haria
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    Muhafazakar Partili Başbakan, özellikle gelecek dönemlerde çok sayıda ortaokul öğrencisinin okuyacak okul bulamayacağına dair rapor üzerine binlerce öğrencinin yerleştirilebileceği özgür okullar açacağı vaadini dile getirdi.

    Yerel yönetim meclisleri değil de hükümet tarafından finanse edilen özgür okullar öğretmenler, ebeveynler, hayır kurumları, inanç toplulukları ve işletmeler gibi grupların girişimiyle kuruluyor, müfredatları ve çalışanlara ödenecek maaşları kendileri belirliyor. 

    Etiketler:
    ilkokul, Boris Johnson, Brexit, İngiltere, Britanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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