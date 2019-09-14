Kayıt
05:35 14 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sovyet tankları Berlin'de

    Bild: Sovyet birlikleri çekildikten sonra 'lanetli' bir miras bıraktı

    © Sputnik / Temin
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Alman tabliod gazetesi Bild, Sovyet birliklerinin Almanya’dan çekilmelerinden sonra arkalarında 'lanetli' bir miras bıraktıklarını yazdı.

    Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rusya Başkonsolosu Buravov: 2. Dünya Savaşı’ndan ders alınmalı, bölücülük ve arsız jeopolitik metotlardan vazgeçilmeli
    Gazetede, "Bu gün her yerde Sovyet birliklerinin bıraktıkları izlere rastlayabilirsiniz ve 'lanetli' oldukları için onlardan kurtulmak mümkün olmuyor" ifadeleri yer aldı.  

    Gazeteye konuşan Alman komünlerden birinin başkanı olan Ralph Hanzel, "Birliklerin çekilmesinden sonra 300 hektarlık alana kurulan kışlalar hizmetimize verildi. Onları yıktık, yerlerine orman diktik ve güneş enerjisi santrali kurduk. Kalan enkazın bir bölümü, tarihi eser olarak korunuyor" ifadelerini kullandı.    

    Gazeteye göre, Alman Anıtları Koruma Komitesi yapıların restore edileceğini umut etse de, bununla kimin ilgileneceği belirsizliğini koruyor.

    Koenigsbrück belediye başkanına göre, anıtların korunması yasası nedeniyle enkazın bir kısmına dokunulamıyor. Kalan kısım ise ya özel mülkiyete ait ve tamir edilmeyi bekliyor ya da doğal park alanlarında bulunuyor.

    Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi’nin arşivinden bir görüntü
    © Sputnik /
    Stalin, Hitler’in intiharını nasıl öğrendi?
    Rusya'da Tank Biatlonu
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    Sovyet ve ABD tankları Polonya'da 'savaştı'
    Geçici olarak Almanya’da konuşlandırılan Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel-stratejik bölge birliği Batı Kuvvetler Grubu (ZGV), Mart 1992’ye kadar SSCB Silahlı Kuvvetleri’nin bir parçasıydı.

    Eylül 1990’da Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, birliklerin kalmaları ve geri çekilmelerini düzenleyen bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Almanya’da görev yapan tüm Sovyet birliklerinin 1990 ile 1994 yılları arasında geri çekilmelerini öngörüyordu.

    SSCB’nin çöküşünden sonra, 4 Mart 1992 tarihli Rus Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) Başkanı’nın kararıyla ZGV, 31 Ağustos 1994’e kadar birliklerin geri çekilmesi yükümlülüğünü üslenen Rusya Federasyonu’nun yetkisine girdi.

    Etiketler:
    Mihail Gorbaçov, Bild, Doğu Almanya, Sovyetler Birliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Danica Sičič'in çalışması.
    Dünya Meteoroloji Örgütü Fotoğraf Yarışması’ndan göz alıcı doğa görüntüleri
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus BE-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet