Bild: Sovyet birlikleri çekildikten sonra 'lanetli' bir miras bıraktı

Gazetede, "Bu gün her yerde Sovyet birliklerinin bıraktıkları izlere rastlayabilirsiniz ve 'lanetli' oldukları için onlardan kurtulmak mümkün olmuyor" ifadeleri yer aldı.

Gazeteye konuşan Alman komünlerden birinin başkanı olan Ralph Hanzel, "Birliklerin çekilmesinden sonra 300 hektarlık alana kurulan kışlalar hizmetimize verildi. Onları yıktık, yerlerine orman diktik ve güneş enerjisi santrali kurduk. Kalan enkazın bir bölümü, tarihi eser olarak korunuyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, Alman Anıtları Koruma Komitesi yapıların restore edileceğini umut etse de, bununla kimin ilgileneceği belirsizliğini koruyor.

Koenigsbrück belediye başkanına göre, anıtların korunması yasası nedeniyle enkazın bir kısmına dokunulamıyor. Kalan kısım ise ya özel mülkiyete ait ve tamir edilmeyi bekliyor ya da doğal park alanlarında bulunuyor.

Geçici olarak Almanya’da konuşlandırılan Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel-stratejik bölge birliği Batı Kuvvetler Grubu (ZGV), Mart 1992’ye kadar SSCB Silahlı Kuvvetleri’nin bir parçasıydı.

Eylül 1990’da Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, birliklerin kalmaları ve geri çekilmelerini düzenleyen bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Almanya’da görev yapan tüm Sovyet birliklerinin 1990 ile 1994 yılları arasında geri çekilmelerini öngörüyordu.

SSCB’nin çöküşünden sonra, 4 Mart 1992 tarihli Rus Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) Başkanı’nın kararıyla ZGV, 31 Ağustos 1994’e kadar birliklerin geri çekilmesi yükümlülüğünü üslenen Rusya Federasyonu’nun yetkisine girdi.