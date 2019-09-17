Bulgaristan'da Türk Akım yapımı kaldığı yerden başlıyor

Bulgaristan Yüksek İdari Mahkemesi, 'Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii' şirketinin şikayetini geri çevirerek Türk Akım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünün yapımcısı olarak Arkad şirketini bıraktı.

Bulgaristan gaz iletim operatörü Bulgartransgaz, Türk Akım boru hattı yapımı için ilk başta Arkad şirketini seçmiş, ama gereken belgeleri zamanında teslim etmediği gerekçesiyle Arkad şirketini çalışmalardan uzaklaştırarak yerine ‘Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii’ şirketini tayin etmişti.

Bunun üzerine Arkad, rekabet komisyonuna şikayet etmişti. Rekabet komisyonu, Bulgartransgaz’ın müteahhidi değiştirme kararını yasa dışı bulmuştu.

Bu karara yanıt olarak ‘Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii’ şirketi de Yüksek İdari Mahkeme’ye başvurmuş, Bulgartransgaz da mahkeme sürecinin boru hattı yapımını geciktirdiği şikayetinde bulunmuştu.

NOVA televizyonunun aktardığına göre Bulgaristan Yüksek İdari Mahkemesi, ‘Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii’ şirketinin başvurusunu geri çevirdi ve rekabet komisyonunun kararını yürürlükte bıraktı.

Daha önce Mediapool gazetesi, iki şirketin, iş dağıtımı konusunda kendi aralarında bir anlaşmaya varmaya çalıştığını bildirmişti. Anlaşmanın sağlanması durumunda, ‘Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii’ şirketinin mahkemeye yaptığı başvuruyu geri çekeceği belirtilmişti.