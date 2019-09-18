Demirtaş davası AİHM Büyük Daire'de

Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili dava, bugün Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'de görülecek.

17 yargıçtan oluşan Büyük Daire duruşmada hem Türkiye hükümetini hem de Demirtaş'ı temsil eden avukatları dinleyecek.

Mahkeme ayrıca davaya müdahil olarak katılan Avrupa İnsan Hakları Komiserliği gibi kurumların görüşünü de üçüncü taraf olarak alacak. Yargıçların kararını daha ileriki bir tarihte açıklaması bekleniyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, duruşmada Türkiye hükümetini Alman avukat Stefan Talmon temsil ediyor.

'TÜRK HÜKÜMETİ SİYASİ MUHALİFLERİ BASKI YOLUYLA SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Büyük Daire'nin Demirtaş hakkında vereceği karar öncesinde Sol Partili Avrupalı Parlamenterlerden bir açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu üyesi Özlem Alev Demirel, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Demirtaş'ın tutuklanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetin izlediği siyaset açısından simgesel olduğunu öne süren Demirel, Türk hükümetinin siyasi muhalifleri baskı yoluyla sindirmeye çalıştığını belirtti.

Sol Partili Avrupalı parlamenter Martina Michels de Büyük Daire'deki duruşma ile birlikte Türkiye'deki muhalefetin durumunun daha geniş bir kamuoyu açısından anlaşılır hale gelmesini umduğunu söyledi.