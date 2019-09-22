İsviçre'de kayıp buzul için cenaze töreni düzenlenecek

İsviçre'de Glarus Alpleri'ndeki Pizol Dağı'nda bugün, kayıp Pizol Buzulu için cenaze töreni düzenlenecek. Törene çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

İsviçre'de buzu olarak sınıflandırılan Pizol Dağı'nda bugün İsviçre İklim Koruma Derneği tarafından cenaze töreni düzenlenecek.

Kayıp buzul için cenaze töreni düzenleyecek olan dernek, buzul için 100 kişi tarafından organize edilecek ölüm marşı çalacak.

Cenaze törenine katılacak olan kişilerin siyah renkli kıyafet giyecek.

Cenaze töreninde bilim insanları tarafından kayıp buzulun anısına konuşmalar yapılacak ve ahşap müzik enstrümanları ile marşlar çalınacak.

Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan cenaze töreni, çelenk bırakma etkinliği ile sona erecek.

Derneğin üyelerinden Alessandra Degiacomi, Pizol Dağı'nın kütlesinin büyük oranda azaldığını ve artık buzul olarak sınıflandırılamayacağını belirtti.

İsviçre Alpleri'nde yer alan Pizol Buzulu, bilim dünyası tarafından üzerinde en çok araştırma yapılan buzullardan biri olarak biliniyor.

Geçtiğimiz ay İzlanda'da benzer bir etkinliğe imza atılmış ve ada ülkesinin küresel ısınmaya bir anlamda kurban verdiği ilk buzul olan Okjokull için bronz anıt inşa edilmişti.