Voleybol takımı gibi davranarak Yunanistan'a girmeye çalışan mülteciler tutuklandı

Birbirinin eşi spor giysileri ve aynı çantaları taşıyan mülteciler, ‘yeni kimliklerini’ garantiye almak için iki voleybol topu bile getirdi.
Ancak gümrük memurları pasaportların sahte olduğunu anlayınca bütün grubu tutukladı. Polisin verdiği bilgiye göre 10 kişilik grup Suriye uyrukluydu ve Ukrayna pasaportlarıyla İsviçre’nin Zürih kentine geçmeye çalışıyordu.
Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mülteciler tarafından köprü olarak görülüyor. Son resmi verilere göre Sakız, Samos ve Midilli adalarındaki mülteci kamplarında iltica bekleyen 26 bin kişi bulunuyor.
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