Voleybol takımı gibi davranarak Yunanistan'a girmeye çalışan mülteciler tutuklandı

Yunanistan’da bir voleybol takımı gibi davranarak ülkeye gelen 10 mülteci tutuklandı. ‘Kimlik değiştiren’ mülteciler aynı spor giysilerini giydi, aynı çantaları taşıdı, iki tane top bile getirdi ancak pasaport kontrolünde yakayı ele verdi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’na cumartesi günü yasadışı belgelerle gelen 10 mülteci, pasaport kontrollerini daha rahat geçebilmek umuduyla voleybol takımı oyuncuları gibi davrandı.

Birbirinin eşi spor giysileri ve aynı çantaları taşıyan mülteciler, ‘yeni kimliklerini’ garantiye almak için iki voleybol topu bile getirdi.

Ancak gümrük memurları pasaportların sahte olduğunu anlayınca bütün grubu tutukladı. Polisin verdiği bilgiye göre 10 kişilik grup Suriye uyrukluydu ve Ukrayna pasaportlarıyla İsviçre’nin Zürih kentine geçmeye çalışıyordu.

Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mülteciler tarafından köprü olarak görülüyor. Son resmi verilere göre Sakız, Samos ve Midilli adalarındaki mülteci kamplarında iltica bekleyen 26 bin kişi bulunuyor.