İngiltere'nin konuştuğu 'örümcek': Edebi metafor mu, feminist söylem mi?

İngiltere'nin 2017'den bu yana en yüksek mahkemesinin başkanı olan 74 yaşındaki Hale, kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada adından en çok bahsedilen kişi oldu.
İngilizlerin kahraman ilan ettiği Hale'in sadece kararı açıklarken ortaya koyduğu güçlü tutum değil, aynı zamanda sağ omzuna taktığı broş da dikkati çekti.
While announcing the British Supreme Court’s unanimous ruling that Prime Minister Boris Johnson had illegally suspended Parliament, Lady Brenda Hale — the court’s first female president — wore a large spider brooch. It captivated social media. https://t.co/ABHh7novmm— The New York Times (@nytimes) September 25, 2019
Bazı kişiler, büyükçe bir örümcek şeklindeki broşun Johnson'a bir mesaj içerdiğini iddia etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hale, bugünkü mahkeme kararı için bu broşu kasten seçti. Belki de örümcek ağını metafor olarak kullanıyor. Belki de yargının, parlamentonun ve tacın (kraliyet) birbirine bağlı olduğunu sembolize ediyor" şeklinde yazdı.
Roman yazarı Melissa Harrison, örümceğin eski Mısır'da tanrıça Neith ile ilişkili olduğu ve broşun feminist bir söylem taşıdığını savundu.
Örümcek broşunun gördüğü ilgi, girişimcileri de harekete geçirdi. Bir giyim firması, üzerinde örümcek figürü olan bir tişörtü 10 sterlinden satışa sundu. Online satış sitesi Ebay verilerine göre, saatte yaklaşık 9 bin kez görüntülenen üründen dün saat 19.30 (TSİ 21.30) itibariyle 4 binden fazla satıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, Twitter'da herkesin broş hakkında konuştuğunu gördükleri belirtilerek, "Bunun yeni bir tasarım için harika olduğunu düşündük" ifadesi kullanıldı. Şirket, elde edilecek gelirin yüzde 30'unun yerel bir evsizler barınağına bağışlanacağını da açıkladı.
You can now buy a Lady Hale t shirt on eBay -https://t.co/zXo0Zclbchhttps://t.co/u0GhJkX8Fj— NHS fan Esq (@sweeternigel) September 24, 2019
Her ne kadar İngilizler, broşun arkasında siyasi bir mesaj arasa da Hale'in daha önce de kurbağa, tırtıl ve yusufçuk broşları taktığı görülmüştü.
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