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01:08 26 Eylül 2019
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    Kiev'de Türk öğrenci dövülerek gasp edildi

    © İHA /
    Avrupa
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    Ukrayna'nın başkenti Kiev'e eğitim için giden Emre K. isimli Türk öğrenci dövülerek gasp edildi.

    Ukrayna-Türkiye-Bayrak
    © Fotoğraf : INFLOTCRUISES
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    Başkent Kiev'in merkezinde gece yarısı kimliği belirsiz 4 kişi tarafından dövülerek gasp edilen Türk öğrencinin parası, telefonu ve pasaportu çalındı.

    Olaydan sonra bir binanın avlusuna bırakılan Emre K. polis karakoluna götürüldü. Pasaportu yırtarak kullanılamaz hale getiren saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası bir süre şuurunu kaybeden Emre K. daha sonra Türk Büyükelçiliği görevlilerini aradı. Kiev Büyükelçiliği yetkilileri öğrenciye avukat tahsis ederek geçici pasaport verdi.

    Kievli Türk avukat Enver Damyan yaptığı açıklamada, "Emre Bey son derece hassas bir insan. Olaydan fiziki olduğu kadar manevi olarak da etkilenmiş. Polisin olaya müdahale biçimi ve delil tespit süreci maalesef onaylayabileceğimiz bir şekilde tecelli etmemiş. Ağır yaralı buldukları müvekkilime doktor müdahalesi yapılmamış ve hastahaneye götürülmemiş. Müvekkilimin tüm dişleri kırıldığı ve kronik şeker hastası olduğu halde darp raporu tutulmamış. Ukraynaca bilmiyor. Yazılan metni anlamadığı halde, ifade tutanağı imzalatılmış. Zanlıların aranmasının yanı sıra polisin tutumuna ilişkin gerekli şikayetlerimizi yetkili makamlara ilettik" dedi.

    Ukraynalı eşlerinin ülkelerine götürdüğü çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesini sürdüren Aytaç Atasoy ve İsmail Yüce, Ukrayna Devlet Başkanlığı binasının önünde protesto eylemine başladı.
    © DHA /
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    Saldırıyı ciddi yaralar ile atlatan Emre K., Kiev Türk Büyükelçiliği yetkililerine ve avukat Enver Damyan’a teşekkür ederek, "Ben Ukrayna’ya üniversite için Eskişehir’den geldim. Henüz iki hafta geçti. Hayati bir saldırı yaşadım. Yaşadığım bu olayın şokunu atlatamadım. Gece yolda yürürken birden saldırdılar. Sürükleyerek bir binanın avlusuna götürdüler. Saldırıda tüm dişlerimi kaybettim. Beni öldüresiye dövdüler. İlk kez yurt dışına çıktım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Bu olayın etkisinden kurtulmak üzere en kısa zamanda Türkiye’ye dönüyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    gasp, Öğrenci, Kiev, Ukrayna
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