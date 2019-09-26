Eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac hayatını kaybetti

Ailesi, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor.

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l' #AFP pic.twitter.com/YlRvcZvWYL — Agence France-Presse (@afpfr) September 26, 2019

​CHIRAC KİMDİR?

Tam adı Jacques René Chirac 29 Kasım 1932'de Paris'te dünyaya geldi.

Fransız siyasetçi cumhurbaşkanlığı görevine ilk olarak 17 Mayıs 1995'te getirilmiş, yedi yıllık birinci dönem görev süresinin sonrasında Nisan 2002'de tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.

Beş yıllık ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görev süresi 16 Mayıs 2007'de biten Chirac, yaklaşık 12 yıllık görev süresi ile François Mitterrand'dan sonra Fransa'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan isim olmuştu.