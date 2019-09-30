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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze törenine katıldı.

    Putin, Chirac'ı son yolculuğuna uğurladı

    © AFP 2019 / Francois Mori
    Avrupa
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze törenine katıldı.

    Rus lider Putin, 86 yaşında hayatını kaybeden Chirac için Paris'te düzenlenen törenin en üst düzey isimleri arasında yer aldı. 

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze törenine katıldı.
    © Sputnik / Aleksey Drujinin
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze törenine katıldı.

    Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac
    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac hayatını kaybetti
    Saint Sulpice Katolik Kilisesi'ndeki törene Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, ülkenin eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, siyasi partilerin liderleri, siyasetçiler ve Chirac'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

    ​Putin, geçen hafta eski Cumhurbaşkanının ölümünün ardından verdiği röportajda Chirac'ın en beğendiği dünya liderlerinden biri olduğunu söylemiş ve onu "bilgi ve ileri görüşlü devlet adamı" olarak nitelemişti.

    • Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde
      Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde
      © AFP 2019 / Francois Mori
    • ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde
      ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde
      © AFP 2019 / Francois Mori
    • Macron, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde
      Macron, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde
      © AFP 2019 / Lionel BONAVENTURE
    • Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni
      Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni
      © REUTERS /
    • eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni
      eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni
      © REUTERS /
    • eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni
      eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni
      © Sputnik / Aleksey Drujinin
    1 / 6
    © AFP 2019 / Francois Mori
    Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde

    Moskova ile Paris, genel olarak Avrupa arasındaki bağlar, Chirac'ın 2007 yılında Elysee Sarayı'ndan ayrılması sonrası giderek daha kötüye gitmişti.

    ​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son aylarda bu gidişatı tersine çevirmek için diplomatik girişimlere başlamış ve Putin'in Fransa'nın güneyinde konuk ederek üst düzey diplomatik temasları yeniden başlatmıştı.

    Kısa süre önce Moskova'yı ziyaret eden Fransız vekiller, Rusya'yla gerilimi sonlandırma vaktinin geldiğini ifade etmişti.

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    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Moskova, Bill Clinton, Cenaze töreni, Cenaze, Jacques Chirac, Vladimir Putin, Fransa, Rusya
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