Putin, Chirac'ı son yolculuğuna uğurladı

Rus lider Putin, 86 yaşında hayatını kaybeden Chirac için Paris'te düzenlenen törenin en üst düzey isimleri arasında yer aldı.
Путин в Сен-Сюльпис на церемонию прощания с экс-президентом Франции. Не так давно президента России спросили кем из лидеров он восхищается. Путин назвал Ширака. pic.twitter.com/F4Zt6Umpot— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 30, 2019
Putin, geçen hafta eski Cumhurbaşkanının ölümünün ardından verdiği röportajda Chirac'ın en beğendiği dünya liderlerinden biri olduğunu söylemiş ve onu "bilgi ve ileri görüşlü devlet adamı" olarak nitelemişti.
- Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde© AFP 2019 / Francois Mori
- ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde© AFP 2019 / Francois Mori
- Macron, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde© AFP 2019 / Lionel BONAVENTURE
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni© REUTERS /
- eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni© REUTERS /
- eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni© Sputnik / Aleksey Drujinin
Moskova ile Paris, genel olarak Avrupa arasındaki bağlar, Chirac'ın 2007 yılında Elysee Sarayı'ndan ayrılması sonrası giderek daha kötüye gitmişti.
#Instantané Trois anciens présidents français -Valery Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande-, lors de la messe en hommage à Jacques Chirac à l'Eglise Saint-Sulpice pic.twitter.com/gSsATQZnu6— Agence France-Presse (@afpfr) September 30, 2019
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son aylarda bu gidişatı tersine çevirmek için diplomatik girişimlere başlamış ve Putin'in Fransa'nın güneyinde konuk ederek üst düzey diplomatik temasları yeniden başlatmıştı.
#UPDATE Dozens of world leaders, including Russian President Vladimir Putin, have paid their final respects to France's ex-president #JacquesChirac as the country held a national day of mourning for its charismatic former head of state https://t.co/nVE8OJwvUB pic.twitter.com/YZyvz3Cwjy— AFP news agency (@AFP) September 30, 2019
Kısa süre önce Moskova'yı ziyaret eden Fransız vekiller, Rusya'yla gerilimi sonlandırma vaktinin geldiğini ifade etmişti.
#Putin arrives in #Paris for #JacquesChirac’s funeral pic.twitter.com/JtybzhvnkZ— Ruptly (@Ruptly) September 30, 2019
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