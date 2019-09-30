Putin, Chirac'ı son yolculuğuna uğurladı

Rus lider Putin, 86 yaşında hayatını kaybeden Chirac için Paris'te düzenlenen törenin en üst düzey isimleri arasında yer aldı.

© Sputnik / Aleksey Drujinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze törenine katıldı.

Путин в Сен-Сюльпис на церемонию прощания с экс-президентом Франции. Не так давно президента России спросили кем из лидеров он восхищается. Путин назвал Ширака. pic.twitter.com/F4Zt6Umpot — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 30, 2019

Saint Sulpice Katolik Kilisesi'ndeki törene Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, ülkenin eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, siyasi partilerin liderleri, siyasetçiler ve Chirac'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

​Putin, geçen hafta eski Cumhurbaşkanının ölümünün ardından verdiği röportajda Chirac'ın en beğendiği dünya liderlerinden biri olduğunu söylemiş ve onu "bilgi ve ileri görüşlü devlet adamı" olarak nitelemişti.

Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde © AFP 2019 / Francois Mori

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde © AFP 2019 / Francois Mori

Macron, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde © AFP 2019 / Lionel BONAVENTURE

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni © REUTERS /

eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni © REUTERS /

eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni © Sputnik / Aleksey Drujinin 1 / 6 © AFP 2019 / Francois Mori Putin, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde

Moskova ile Paris, genel olarak Avrupa arasındaki bağlar, Chirac'ın 2007 yılında Elysee Sarayı'ndan ayrılması sonrası giderek daha kötüye gitmişti.

#Instantané Trois anciens présidents français -Valery Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande-, lors de la messe en hommage à Jacques Chirac à l'Eglise Saint-Sulpice pic.twitter.com/gSsATQZnu6 — Agence France-Presse (@afpfr) September 30, 2019

​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son aylarda bu gidişatı tersine çevirmek için diplomatik girişimlere başlamış ve Putin'in Fransa'nın güneyinde konuk ederek üst düzey diplomatik temasları yeniden başlatmıştı.

#UPDATE Dozens of world leaders, including Russian President Vladimir Putin, have paid their final respects to France's ex-president #JacquesChirac as the country held a national day of mourning for its charismatic former head of state https://t.co/nVE8OJwvUB pic.twitter.com/YZyvz3Cwjy — AFP news agency (@AFP) September 30, 2019

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Kısa süre önce Moskova'yı ziyaret eden Fransız vekiller, Rusya'yla gerilimi sonlandırma vaktinin geldiğini ifade etmişti.

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