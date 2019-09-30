Yunanistan'dan '10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye geri gönderme' planı

Batı medyasının aktardığına göre Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakan Yardımcısı Lefteris Economou, “Morya kampını boşaltmak için sığınmacıları kademeli olarak tahliye etmeyi düşünüyoruz” diye açıkladı.

İkili anlaşmaya uygun olarak daha önce de Türkiye’ye sığınmacı gönderen Yunanistan şimdi bu süreci hızlandırma niyetinde. Yunan hükümetinin açıklamasında, 2020 sonlarına kadar Türkiye’ye 10 bin sığınmacının iade edileceği belirtildi.

Karar, Midilli Adası’ndaki olayların ardından Bakanlar Kurulu'nun acil toplantısında alındı.

Midilli Adası’ndaki Morya sığınmacı kampında, bir konteyner evde çıkan yangında sığınmacı bir kadın ile bir çocuk hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Olayın duyulmasının ardından, çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce sığınmacı kamp içinde görev yapan polislerle görevlilere saldırmıştı. Polis, kalabalığa karşı biber gazı kullanmıştı.

Toplamda Yunanistan’da, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 70 bin sığınmacı kalıyor.