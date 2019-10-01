Bulgaristan, Volkswagen'in yeni fabrikası konusunda umudunu koruyor

Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı Yatırım Ajansı İcra Direktörü Stamen Yanev, Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni fabrikası için Bulgaristan'ı seçmesinden hala daha umutlu olduklarını söyledi.

Bulgar ulusal radyosu BNR'ye demeç veren Yanev, Bulgaristan'ın beklentisinin her şeyden önce ülkenin önerecek şeyleri olmasına dayandığını belirtti.

Yanev, "Volkswagen'i ülkemize çekmek için yürüttüğümüz faaliyetler sadece umutlara değil, Bulgar hükümetinin önerebileceği ekonomik, siyasi, mali istikrara, iş geliştirme olanaklarına, pozitif altyapıya ve kalifiye iş gücüne dayanıyor. Henüz ortadan imzalanmış bir anlaşma yokken, birbirimizi kazanacağımız başarıdan dolayı tebrik etmek için gereken her şeyi yapmamız gerekir" dedi.

Bulgar hükümeti olarak Volkswagen'i ülkeye çekmek için Avrupa'da devlet yardımına ilişkin mevzuatın izin verdiği her şeyi yaptıklarını anlatan Yanev, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Daha cazip koşullar sunabilmek için diğer seçenekler üzerine de düşüneceğiz" diye konuştu.

Bulgaristan'ın yer aldığı AB projeleri hakkında bilgiler sunan 'Avrupa Portalı' Direktörü Julianna Nikolova, Alman otomotiv devinin henüz nihai kararını vermediğini ve Türkiye'deki durum nedeniyle kararını açıklamayı bir kez daha ertelediğini kaydetti.

Türkiye'de uygulanan otomobil vergisinin erteleme kararının nedenlerinden biri olduğunu belirten Nikolova, "İkincisi ve muhtemelen daha da önemlisi, istikrarsızlık ve Türkiye'nin insan hakları, ifade ve gösteri özgürlüğü konusunda verdiği çelişkili sinyaller" diye ekledi.