Zelenskiy: Trump'ın avukatıyla katiyen görüşmedim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle yaptığı görüşmeler ABD Başkanı Trump hakkındaki azil soruşturmasına konu olan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yle hiç görüşmediğini ya da konuşmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Demokratların ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlattığı azil soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle yaptığı görüşmeler soruşturmaya konu olan Trump'ın kişisel avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'yle daha önce hiç görüşmediğini ya da konuşmadığını dile getirdi.

Wall Street Journal (WSJ) geçen haftalarda Trump'ın, temmuz ayında Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden'ın oğlunu soruşturması yönünde baskı yaptığını yazmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iddialar üzerine Trump hakkında kişisel siyasi çıkarları doğrultusunda başkanlık konumunu kötüye kullanarak 2020 başkanlık seçimlerine dış müdahale talep ettiği suçlamasıyla azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.