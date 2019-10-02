Rusya, Avrupa Konseyi’ne aidatlarla ilgili tüm borçlarını ödedi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric, Rusya’nın daha önce ödenmemiş olan aidatlarla ilgili tüm borçlarını kapattığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pejcinovic-Buric, Rusya’nın daha önce ödenmemiş olan aidatlarla ilgili tüm borçlarını kapattığını belirtti.

Pejcinovic-Buric, "İlk başlarda en büyük ülkelerden birinin üç yıl boyunca bütçeye aidatlarını ödememesi nedeniyle finansman alanında oluşan durumdan çok endişeliydik. Bugün itibarıyla üç yıllık tüm gecikmeler telafi edildi ve borçlar kapandı" diye konuştu.

Pejcinovic-Buric ayrıca ‘Düzene oturtulması gereken’ tüm ‘kriz’ konularını görüşmek üzere Rusya’yı ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası Rus heyetinin oylama hakkını kısıtlamıştı. Moskova ise buna yanıt olarak oturumlara katılmama krarı almış, 2017’deyse aidat ödemelerini durdurmuştu.

Aidatların ödenmemesi, AKPM’de finans krizine yol açmıştı.

Batı, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekmiş, AKPM, Rus heyetine 5 yıldır uygulanan yaptırımları geçen haziranda kaldırmış ve Rus heyeti, AKPM'ye geri dönmüştü.