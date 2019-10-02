Rusya, Avrupa Konseyi’ne aidatlarla ilgili tüm borçlarını ödedi

Pejcinovic-Buric, "İlk başlarda en büyük ülkelerden birinin üç yıl boyunca bütçeye aidatlarını ödememesi nedeniyle finansman alanında oluşan durumdan çok endişeliydik. Bugün itibarıyla üç yıllık tüm gecikmeler telafi edildi ve borçlar kapandı" diye konuştu.
Pejcinovic-Buric ayrıca ‘Düzene oturtulması gereken’ tüm ‘kriz’ konularını görüşmek üzere Rusya’yı ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.
Aidatların ödenmemesi, AKPM’de finans krizine yol açmıştı.
Batı, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekmiş, AKPM, Rus heyetine 5 yıldır uygulanan yaptırımları geçen haziranda kaldırmış ve Rus heyeti, AKPM'ye geri dönmüştü.
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