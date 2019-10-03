AB’den Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olanları adalet karşısına çıkarma çağrısı

Açıklamada, “Avrupa Birliği, olaydan sorumlu olan herkesin adalet karşısına çıkarılmasının gerektiğini yineleyerek, cinayetin işlendiği koşullarla ilgili güvenilir ve açık bir soruşturmada, ayrıca Riyad’da soruşturma altında bulunanlar sanıklar ile ilgili nizami dava sürecinde ısrar ediyor” ifadelerine yer verildi.
Cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soruşturma makamının karşısında trajedi ile ilgili birçok soru işaretinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, gazetecilerin birçok ülkede sıklıkla saldırılara maruz kaldığı kaydedildi ve ‘örgütün dünya genelinde basın özgürlüğünü destekleme ve gazetecileri savunma konusundaki koşulsuz bağlılığına’ vurgu yapıldı.
KAŞIKÇI CİNAYETİ VE BM RAPORU
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.
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