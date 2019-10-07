Rus kadına ırkçı saldırıdan sonra Rum gazeteciden tüm Rusları Kuzey Kıbrıs'a sürme çağrısı

Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde üç Rum kadın, park alanında engelliye ait araca zarar verdikten sonra gizlenmelerine engel olan bir Rus kadına saldırdı. Rum kadınlar, Rus kadını itip yüzüne tükürerek ülkesine geri dönmesini söyledi.

Kıbrıs toplumu, olayı “ırkçı” olarak nitelendirdi. Olay, Kıbrıs televizyonunda ana gündem haline geldi. Eşitlik ve Irkçılıkla Mücadele Merkezi olaya el koyarken polis soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Rum kadınlar ise Rus kadını yasadışı video kaydı yapmakla suçladı.

Kıbrıs’ta Rusça konuşan vatandaşların haklarını savunmak amacıyla kurulan ‘Ego O Politis’ (Ben Vatandaşım) partisinin Başkan Yardımcısı İvan Mihneviç, Sputnik’e açıklamasında, “Olay tüm Kıbrıs toplumunu şok etti. Bugüne kadar Kıbrıs’ta yabancı düşmanlığı olduğuna kimse inanmıyordu” dedi.

'SEBEPLERDEN BİRİ DE RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ YAKINLAŞMA'

Yabancı düşmanlığı sorununun yeni olmadığını belirten Mihneviç, “Bu ne bu yılın, ne de geçen yılın sorun, bu hep vardı, ama şimdi daha da kötüleşebilir. Yerel toplumda kimse böyle bir şeyin olduğuna inanmıyordu. Şimdi durumun ne kadar vahim olduğunu kendi gözleriyle gördü” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslıların yaşananı, eğitim ve terbiyedeki başarısızlığın sonucu olarak gördüğünü dile getiren Mihneviç, etnik ve dini çatışmanın ardından Kuzey Kıbrıs kurulduktan sonra Rum okullarında çocuklara Türklerden nefret etmeyi öğretildiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi, ekonomik ve politik olmak üzere farklı sebeplerden dolayı sorun daha da kötüleşebilir. Malum ülkede ekonomik kriz halen devam ediyor. Ayrıca Ruslara yönelik davranış biçiminde kötüleşmenin sebeplerden biri de Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşma. Rusya’nın Türkiye’de nükleer santral ve doğalgaz boru hattı inşa etmesi ve silah sağlamasından dolayı Rumlardan suçlamalar ve hoşnutsuzluklar duyuyoruz”.

Kıbrıs’ta sosyal medya takipçilerinin büyük çoğunluğu ırkçı olayı kınadı.

'ÖZGÜR KIBRIS'TAN DEFOLSUNLAR'

Facebook kullanıcılarından biri, olaylı videoya yaptığı yorumda, “Öncelikle bu videoyu kaydeden kadına büyük saygı ve hayranlığımı iletmek istiyorum. Her şeyin iyi olacağını ve bu çok zor ve duygusal etkiden bir an önce kurtulacağını umuyorum. Bu davranış kabul edilemez, bu bir ırkçılık. Kıbrıs, böyle vatandaşlara sahip Avrupa ülkesi” diye yazdı.

Bir diğer kullanıcı da saldıran kadınların Kıbrıslıları temsil etmediğini kaydederek, “Onların yaptıklarından ben utanç duyuyorum, umarım ceza alacaklar” dedi.

Ancak ırkçı saldırganlara destek verenler de oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda akreditasyonu olan Kıbrıslı gazeteci Panikos İgnatiu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet derhal tüm Rusları Kıbrıs’tan sürmeli. İşgal altındaki topraklara (KKTC) veya Türkiye’ye gitsinler. Özgür Kıbrıs’tan def olun. Ruslar, Kıbrıs’tan sürülmeli” diye yazdı.

Gazeteci daha sonra bu paylaşımı kaldırsa da Sputnik’in elinde screen shot’lar kaldı.

© Sputnik / Panikos İgnatiou'nun Facebook'taki paylaşımı.