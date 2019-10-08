İsveç Kralı, 5 torununun kraliyet ünvanlarını düşürdü

Açıklamada değişikliğin amacı ise şu ifadelerle açıklandı:
"Bu değişikliklerin amacı, Kraliyet Ailesi'nden hangi üyelerin devlet başkanığı ya da devlet başkanlığına ilişkin resmi görevleri üstlenip üstlenemeyeceğinin belirlenmesidir."
Bu kapsamda artık İsveç'te yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmayacak.
Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor.
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Tidigare idag gick Hovet ut med informationen att Leonore, Nicolas och Adrienne inte längre ska tillhöra Kungl. Huset. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Den här förändringen har planerats under lång tid. Chris och jag tycker det är bra att våra barn nu får en större möjlighet att i framtiden forma sina egna liv som privatpersoner. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Foto: Emily Dahl
Çocukların ebevenleri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.
3 yaşındaki Prens Alexander ve 2 yaşındaki Prens Gabriel'in annesi Prenses Madeleine Instagram hesabından yaptığı açıklamada kararın 'uzun süredir planlandığını' belirterek "yaşamlarını şekillendirebilmeleri için daha büyük fırsat" ifadelerini kullandı. Aynı şekilde kardeşi Carl Philip de 'çocukların daha özgür seçimler yapabileceklerini' belirtti.
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Idag meddelade Kungen beslutet att våra barn inte längre har ställningen Kungliga Högheter. Vi ser detta som positivt då Alexander och Gabriel kommer att ha friare valmöjligheter i livet. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De kommer att behålla sina prinstitlar och sina hertigdömen, Södermanland och Dalarna, vilket vi värdesätter och är stolta över. Vår familj har starka kopplingar till båda landskapen och vi behåller vårt engagemang där. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Vi kommer att ha fortsatt fokus på våra hjärtefrågor och engagemang. Vi kommer också att fortsätta att stödja Kungen och Kronprinsessan – vår blivande statschef – och delta i Kungahusets verksamhet på det sätt man önskar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: Kungl. Hovstaterna
'İSVEÇLİLER ÖDEMELERİ ELEŞTİRİYORDU'
Harrison ayrıca böylece çocukların artık hayatlarını şekillendirmek için daha özgür davranabileceklerini de belirtti.
İsveç, Avrupa'da İngiltere, Norveç, Danimarka, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi meşruti monarşiyle yönetiliyor.
1980'de, monarşi kurallarını 'hükümdarlıkta doğan ilk çocuğun cinsiyetten bağımsız olarak tahtın varisi olacak' şekilde değiştiren ilk monarşi oldu.
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