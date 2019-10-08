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13:51 08 Ekim 2019
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    İsveç Kralı, 5 torununun kraliyet ünvanlarını düşürdü

    © Fotoğraf : Instagram/Princess Madeleine of Sweden
    Avrupa
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    Kral 16. Gustaf, 5 torununun kraliyet ünvanlarını düşürdüğünü ve bu kişilerin gelecekte resmi görevleri üstlenmeyeceğini açıkladı.

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    © AA /
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    Kraliyet ailesinin resmi sitesinden yapılan açıklamada İsveç Kralı 16. Gustaf'ın 5 yaşındaki Prenses Leonor, 4 yaşındaki Prens Nicholas, 1 yaşındaki Prenses Adrienne, 3 yaşındaki Prens Alexander ve 2 yaşındaki Prens Gabriel'in kraliyet ünvanlarına artık sahip olmayacağına ve gelecekte resmi görevleri üstlenemeyeceklerine karar verdiğini duyurdu.

    Açıklamada değişikliğin amacı ise şu ifadelerle açıklandı:

    "Bu değişikliklerin amacı, Kraliyet Ailesi'nden hangi üyelerin devlet başkanığı ya da devlet başkanlığına ilişkin resmi görevleri üstlenip üstlenemeyeceğinin belirlenmesidir."

    Bu kapsamda artık İsveç'te yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmayacak.

    Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor.

    'DAHA ÖZGÜR SEÇİMLER YAPABİLECEKLER'

    Çocukların ebevenleri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.

    3 yaşındaki Prens Alexander ve 2 yaşındaki Prens Gabriel'in annesi Prenses Madeleine Instagram hesabından yaptığı açıklamada kararın 'uzun süredir planlandığını' belirterek "yaşamlarını şekillendirebilmeleri için daha büyük fırsat" ifadelerini kullandı. Aynı şekilde kardeşi Carl Philip de 'çocukların daha özgür seçimler yapabileceklerini' belirtti. 

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    Idag meddelade Kungen beslutet att våra barn inte längre har ställningen Kungliga Högheter. Vi ser detta som positivt då Alexander och Gabriel kommer att ha friare valmöjligheter i livet. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De kommer att behålla sina prinstitlar och sina hertigdömen, Södermanland och Dalarna, vilket vi värdesätter och är stolta över. Vår familj har starka kopplingar till båda landskapen och vi behåller vårt engagemang där. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Vi kommer att ha fortsatt fokus på våra hjärtefrågor och engagemang. Vi kommer också att fortsätta att stödja Kungen och Kronprinsessan – vår blivande statschef – och delta i Kungahusets verksamhet på det sätt man önskar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: Kungl. Hovstaterna

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    'İSVEÇLİLER ÖDEMELERİ ELEŞTİRİYORDU'

    İsveç Kraliçesi Silvia
    © AFP 2019 / Hendrik Schmidt
    İsveç Kraliçesi: Sarayımda hayaletler var
    Gelişmeyi BBC'ye yorumlayan İsveçli tarihçi Dick Harrison, Kraliyet Ailesi'nin kısa süre içerisinde hızla genişlediğini ve birçok vatandaşın aile üyelerine ödeme yapılmasını ve hepsinin resmi devlet görevlerine getirilebilecek olmasının gerekmediği eleştirlerini yönelttiğini söyledi.

    Harrison ayrıca böylece çocukların artık hayatlarını şekillendirmek için daha özgür davranabileceklerini de belirtti.

    İsveç, Avrupa'da İngiltere, Norveç, Danimarka, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi meşruti monarşiyle yönetiliyor.

    1980'de, monarşi kurallarını 'hükümdarlıkta doğan ilk çocuğun cinsiyetten bağımsız olarak tahtın varisi olacak' şekilde değiştiren ilk monarşi oldu.

    Etiketler:
    Torun, Kraliyet, kral, İsveç
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