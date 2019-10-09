Almanya’dan gelen yolcu treni, Belarus'ta radyoaktivite paniğine neden oldu

Belarus-Rusya sınırında yapılan denetimde Almanya’dan Moskova’ya doğru hareket etmekte olan bir yolcu treninin temel radyasyon seviyesinde yükselme tespit edildi. Tahliye edilen vagonda yapılan incelemeler sonucunda, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı tespit edildi.

Almanya’dan Moskova’ya doğru hareket etmekte olan bir yolcu treni, temel radyasyon seviyesinde artış tespit edilmesi nedeniyle Belarus istasyonunda paniğe neden oldu. Trenin tahliye edilmesinin ardından yetkililer, vagonlarda bulunan yolcuların sağlıklarına yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını açıkladı.

Belarus-Rusya sınırında yapılan denetimde, Berlin’den yola çıkan trenin vagonlarından birisinde temel radyasyon seviyesinin yükseldiği kaydedildi. Akşam üzeri Belarus Garı’na varan trenin tamamı tahliye edildi ve trenin girdiği platform polis tarafından mühürlendi.

İstasyonda yürütülen teftiş çalışmalarına Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları, nükleer atık yönetimi şirketi Radon ve şehrin teknik personeli katıldı. Aynı zamanda olay yerinde anlık inceleme yapmak üzere seyyar bir laboratuvar da tedarik edildi.

На Белорусский вокзал в Москве прибыл «радиоактивный» поезд, у которого на польско-белорусской границе зафиксировали повышенный радиационный фон в пустом купе. Его проверяют экстренные службы Москвы pic.twitter.com/YAz3BstSCP — IZ.RU (@izvestia_ru) October 8, 2019

​Yapılan araştırmaların sonucunda, bir tehlike olmadığı açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, “Yapılan ölçümler sonucunda, vagondaki yolcuların sağlıklarını olumsuz etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Trenin tek bir kompartımanında ve tuvaletinde kaydedilen yüksek radyasyonun seviyesinin, 3 ila 7 mikrosievert değerinde olduğu belirtildi. Diş filmi çekilirken maruz kalınan ortalama radyasyon seviyesi 5 ila 10 mikrosievert aralığında olması, söz konusu radyasyonun seviyesinin kıyaslanmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca söz konusu trenin tedavi için Almanya’ya giden kanser hastalarını taşıdığı ve boş olarak döndüğü söylendi. Tedavide faydalanılan radyoaktif maddelerin vagona uygunsuz bir şekilde kullanıldığı ve sırasında hafif bir radyasyon yaydığı tahmin ediliyor.