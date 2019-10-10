İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Türkiye'nin operasyonu tehlikeli

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Raab, "Bu bölgeyi istikrarsızlaştırma, halkın acılarını artırma ve IŞİD’e karşı elde edilen ve hepimizin yoğunlaşması gerektiği başarıyı bozma riski yaratıyor" dedi.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI DRIAN: KINIYORUM

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı tek taraflı operasyonu kınıyorum. Türkiye, IŞİD karşıtı koalisyonun insani ve güvenlik çabalarına gölge düşürüyor ve Avrupalıların güvenliğini tehlikeye atıyor. Buna son verilmeli" ifadelerini kullandı.

Je condamne l'opération unilatérale lancée par la Turquie en Syrie. Elle remet en cause les efforts sécuritaires et humanitaires de la Coalition contre Daech et risque de porter atteinte à la sécurité des Européens. Elle doit cesser. Le Conseil de sécurité est saisi. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) October 9, 2019

BELÇİKA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE’NİN MÜDAHALESİ HASSAS BARIŞ SÜRECİNİ BOZABİLİR

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, “Belçika, BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya ile birlikte bu konuda New York’ta Güvenlik Konseyi’nde acil toplantı talebinde bulunduk” diye açıkladı.

Suriye’deki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını, sadece politik sürecin güvenilir çözüme ulaşma fırsatını sağlayacağını kaydeden Reynders, “Bu yöndeki ilk adımlar anayasa komitesinin kurulmasıyla atılmıştı” dedi.

Reynders, “Türkiye’nin askeri müdahalesi bu hassas siyasi süreci istikrarsızlaştırabilir ve bölgesel istikrar için tehdit oluşturuyor. Bu, yerel halk için yeni insani felaketlere yol açar, ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılmalı” ifadelerini kullandı.

Bu operasyonun gerçekten de IŞİD’e karşı mücadelede koalisyon için olumsuz sonuçlar doğuracağını dile getiren Reynders, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin 14 Ekim Lüksemburg’da yapacağı toplantıda bu krizin de masaya yatırılacağını söyledi.