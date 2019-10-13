Polonya'da halk sandık başında

Polonya'da seçmenler, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Anketler, iktidardaki muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) önde olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da halk, 460 sandalyeli meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Seçmenler, halihazırda iktidarda bulunan muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO), Demokratik Sol İttifakı (SLD), 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yanı sıra aşırıcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakına oy verebilecek.