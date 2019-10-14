AB dışişleri bakanları Türkiye'yi görüşecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler" dedi.

Lüksemburg'da yapılacak AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, 17-18 Ekim'de düzenlenecek AB Lider Zirvesi'nde de bu iki konunun gündeme geleceğini söyledi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de katılacağını belirten Mogherini, "Bu çerçevede siyasi sürecin artan askeri gerginlikten nasıl korunacağını görüşeceğiz" diye konuştu.

Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'nin, Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler" ifadelerini kullandı.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

Görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da AB dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınaması ve silah ambargosu uygulaması gerektiğini söyledi. Fransız bakan, "Bu saldırı ciddi insani felakete yol açacak" dedi.