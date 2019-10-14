Hollanda'da 'IŞİD'liler dönsün mü' tartışması koalisyonu böldü

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta yayımlanan haberde, koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hrıstiyan Demokratlar Birliği'nin (CDA), IŞİD'lilerin Suriye’de kalıp orada yargılanmasını istediği, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisi'nin (CU) ise ülkeye getirilip yargılanması taraftarı olduğu belirtildi.

Haberde, CU ve D66 partilerinin, IŞİD'lilerin Suriye'de bulundukları kamplardan kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesi ile ülkeye getirilmesi için hükümetin bir araştırma başlatması konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus'un, haftalık koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin IŞİD'lilerin Suriye’de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu açıkladığı kaydedildi.

Hollanda'dan giden IŞİD'liler arasında kaçanlar olduğuna dair ellerinde bilgi olmadığını belirten kaçsalar bile endişeli olmadıklarını, bunun için önlem aldıklarını söylediği ifade edildi. Haberde Grapperhaus'un şu sözlerine yer verildi:

"Hollanda'dan giden IŞİD'lilerin pasaportları geçersiz, ülkeye yasal yollardan giremezler. Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile sürekli görüşüyoruz fakat onları oradan getirmek için güvensiz ve karmaşık bir bölgeye gidemeyiz."

NOS'a göre, Hollanda'dan Suriye'ye bu zaman kadar 300 IŞİD'li gitti, bunlardan 90'ı öldü, 60'ı Hollanda'ya döndü.