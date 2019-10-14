Hollanda'da 'IŞİD'liler dönsün mü' tartışması koalisyonu böldü

Haberde, CU ve D66 partilerinin, IŞİD'lilerin Suriye'de bulundukları kamplardan kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesi ile ülkeye getirilmesi için hükümetin bir araştırma başlatması konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.
Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus'un, haftalık koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin IŞİD'lilerin Suriye’de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu açıkladığı kaydedildi.
"Hollanda'dan giden IŞİD'lilerin pasaportları geçersiz, ülkeye yasal yollardan giremezler. Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile sürekli görüşüyoruz fakat onları oradan getirmek için güvensiz ve karmaşık bir bölgeye gidemeyiz."
NOS'a göre, Hollanda'dan Suriye'ye bu zaman kadar 300 IŞİD'li gitti, bunlardan 90'ı öldü, 60'ı Hollanda'ya döndü.
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