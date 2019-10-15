İngiltere Savunma Bakanı Wallace'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri" dedi.

The Times gazetesinin haberine göre, dün Londra'da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi’ndeki oturumda konuşan Wallace, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Wallace, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri." ifadesini kullandı.

‘OLAN OLDU VE BİZ BU SÜREÇTE İNSAN HAKLARINA RİAYET EDİLMESİNİ TEMİNE ÇALIŞIYORUZ’

Türkiye'yi hedef alan Alman parlamenterin askeri harekatının Birleşmiş Milletler sözleşmesinin "kendini savunma" kavramı kapsamına girip girmediği ve NATO'nun ortak savunmayı öngören 5. maddesi kapsamında sayılıp sayılmayacağı sorusu üzerine Wallace, "Bu, bu şekilde gelişmesini istemediğimiz bir durum. Ancak olan oldu ve biz bu süreçte insan haklarına riayet edilmesini temine çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

‘TOPLU SİLAH AMBARGOSUNA DA İTİRAZ ETTİ’ İDDİASI

İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna da itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.