Johnson ve Macron, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle 'derin endişe' duyuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Johnson'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 'derin endişe duyduklarını' iletti. Ayrıca Johnson ve Macron, yakın temasta kalma kararı aldı.

Suriye’de Kürt güçlerin kontrolündeki bölgelerde sınırlı sayıda askeri bulunan Fransa, geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Türkiye’nin askeri operasyonunun kınanması için karar tasarısı hazırlayan ülkelerin arasındaydı.

Fransa, Türkiye’ye silah satışını durdurduğunu da açıklamıştı.

Ancak başta Almanya ve Fransa olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi Türkiye’ye silah ambargosu ilan ederken İngiliz hükümeti, bu konuda adım atmamıştı. İngiliz hükümetinin dün yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda Türkiye’ye silah satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz ettiği de öne sürülmüştü.