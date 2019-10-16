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14:29 16 Ekim 2019
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    İngilizler yıldı: Sky News'ten 'Brexitsiz kanal' adımı

    © AFP 2019 / Kenzo TRIBOUILLARD
    Avrupa
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    İngiliz yayın kanalı Sky News, ülkede sonu gelmeyen Brexit tartışmalarından yılan izleyicileri için adım attı. Alternatif bir kanal kurduklarını duyuran Sky News, burada Brexit ile ilgili herhangi bir yayının yer almayacağını duyurdu.

    © REUTERS / SIMON DAWSON
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    İngiltere’de başbakanları koltuğundan eden, halkı ikiye bölen, şimdiden pek çok sektörde kriz yaratan AB’den ayrılma (Brexit) bilmecesi ülkedeki vatandaşları da bıktırdı. 

    Sonu gelmeyen Brexit sürecinin neredeyse tüm gün haber kanallarında yer almasının izleyicilerini de yorduğunu ve bunalttığını fark eden İngiltere'nin önde gelen haber kanallarından Sky News, bu nedenle yeni bir kanal kurduğunu duyurdu. 

    Sky News Brexit-Free (Brexit'siz Sky News) isimli kanal, haftaiçi her gün beş saat yayın yapacak. Kanalın yayın akışında güncel haberlere yer verilecek ancak Brexit süreci ile ilgili herhangi bir gelişme aktarılmayacak. 

    'KAMUOYUNUN İSTEKLERİNE CEVAP VERDİK'

    Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
    © AP Photo / Jean-Francois Badias
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    Kanalın yöneticisi John Ryley, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni kanal kararını kamuoyunun isteklerini gözönünde bulundurarak aldıklarını belirtti ve "İzleyicilerimiz için anlamlı ve değerli bir hamle olacağını biliyoruz" dedi. 

    Ryley, kanalın izleyicilerin 'nefes almasını' sağlayacağını umduklarını söyledi. 

    ​Brexit, 2016'nın haziran ayında referanduma sunulmuş ve 17 milyon 228 bin 077 seçmen (yüzde 51.8) AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. 

    Ancak Brexit süreci, tek başına iktidar olmak için seçimde referandum vaat eden ama referandumdan AB'den ayrılmaya evet çıkınca istifa eden David Cameron'u, ardından aslında AB'de kalma yanlısı olan Theresa May'i AB ile vardığı Brexit anlaşmasını bir türlü meclisten geçiremeyince başbakanlıktan götürdü.  

    Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan May'in yerine Brexit'in en coşkun savunucularından Boris Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi. Ancak Johnson'un Brexit hamleleri de ülkeyi henüz çözüme kavuşturabilmiş değil. 

    Etiketler:
    Televizyon, kanal, İngiliz, Sky News, Brexit
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