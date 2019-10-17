Greta’nın ardında da Rusya'yı 'buldular': Almanya'dan ‘Rusların kuklası olabilir’ iddiası

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) vekili Jörg Meuthen, Greta Thunberg’in iklim hareketinin Rusya tarafından desteklenen bir hibrit tehdit olup olmadığının Avrupa Komisyonu tarafından incelenmesini talep etti.

Batı’da dünyada olup biten her şeyin arkasında Rusya parmağı arama histerisi, BM’deki konuşmasıyla gündem olan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in iklim hareketinde de kendini gösterdi.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) vekili Jörg Meuthen, Avrupa Komisyonu’na yazdığı bir mektupla Greta Thunberg’in iklim hareketinin Rusya tarafından finanse edilip yönlendirilme ihtimali ve Avrupa’ya yönelik bir hibrit savaş tehdidi olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Bunun yanında Meuthen, Avrupa Birliği’nin hibrit savaş tehditlerine yönelik aldığı önlemleri ilgiyle takip ettiğini de ekledi. Alman vekil, hibrit savaş tehdidini ‘bir ülkenin karar alma sürecini etkilemek, toplumu zayıflatmak ve milli birliği bozmak amaçlı’ sözleriyle tanımladı.

‘PROFESYONEL OLARAK FİNANSE EDİLİYOR VE YÖNETİLİYOR’ İDDİASI

İklim değişikliği eylemlerine kuşkuyla yaklaşan Meuthen, Thunberg’in başlattığı ‘Gelecek İçin Cuma’ isimli okul protestosu hareketi, Greenpeace’in eylemleri ve Ortadoğu’daki sivil yardım denizaltılarını örnek vererek; bunların tümünün profesyonel olarak finanse edildiğini ve yönetildiğini iddia etti.

Alman vekile göre bu kampanyalar ‘başka hedeflere zarar verilmesi’ için siyaset üzerinde güçlü bir etki yaratıyor, nihayetinde de Avrupa’nın küresel anlamda rekabet gücünü kaybetmesine ve fakirleşmesine yardımcı olabilir.

Avrupa Birliği’nin bu alanda bir soruşturma yürütüp yürütmediğini soran Meuthen, eğer yürütüldüyse detaylarını öğrenmek istediğini açıkladı.

Meuthen, herhangi bir soruşturma yapılmadan önce Avrupa Komisyonu’ndan söz konusu kampanyaların Rusya tarafından desteklenip finanse edilme ihtimalinin ortadan kaldırılmasını da istedi. Bu da Rusya’nın hiçbir kanıt olmaksızın Batı’daki siyasi figür ve hareketlerin arkasındaymış gibi suçlanabildiğinin bir göstergesi olabilir. Nitekim Rusya’nın pek çok kez Avrupa’ya yönelik bir hibrit savaş yürüttüğü iddia edildi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Greta’nın iklim değişikliği için adım atılması talebinde bulunduğu konuşmasıyla ilgili duyulan genel heyecanı paylaşmadığını, birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiğini söylemişti.