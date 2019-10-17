Kayıt
16:22 17 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Greta’nın ardında da Rusya'yı 'buldular': Almanya'dan ‘Rusların kuklası olabilir’ iddiası

    © REUTERS /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol

    Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) vekili Jörg Meuthen, Greta Thunberg’in iklim hareketinin Rusya tarafından desteklenen bir hibrit tehdit olup olmadığının Avrupa Komisyonu tarafından incelenmesini talep etti.

    © AP Photo / Jason DeCrow
    Greta'nın BM'deki konuşması bu kez de Fatboy Slim şarkısına uyarlandı
    Batı’da dünyada olup biten her şeyin arkasında Rusya parmağı arama histerisi, BM’deki konuşmasıyla gündem olan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in iklim hareketinde de kendini gösterdi.

    Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) vekili Jörg Meuthen, Avrupa Komisyonu’na yazdığı bir mektupla Greta Thunberg’in iklim hareketinin Rusya tarafından finanse edilip yönlendirilme ihtimali ve Avrupa’ya yönelik bir hibrit savaş tehdidi olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

    Bunun yanında Meuthen, Avrupa Birliği’nin hibrit savaş tehditlerine yönelik aldığı önlemleri ilgiyle takip ettiğini de ekledi. Alman vekil, hibrit savaş tehdidini ‘bir ülkenin karar alma sürecini etkilemek, toplumu zayıflatmak ve milli birliği bozmak amaçlı’ sözleriyle tanımladı.

    ‘PROFESYONEL OLARAK FİNANSE EDİLİYOR VE YÖNETİLİYOR’ İDDİASI

    Greta Thunberg
    © REUTERS / JEENAH MOON
    İtalya'da Greta Thunberg'in köprüye asılmış temsili kuklası savcılığı harekete geçirdi
    İklim değişikliği eylemlerine kuşkuyla yaklaşan Meuthen, Thunberg’in başlattığı ‘Gelecek İçin Cuma’ isimli okul protestosu hareketi, Greenpeace’in eylemleri ve Ortadoğu’daki sivil yardım denizaltılarını örnek vererek; bunların tümünün profesyonel olarak finanse edildiğini ve yönetildiğini iddia etti.

    Alman vekile göre bu kampanyalar ‘başka hedeflere zarar verilmesi’ için siyaset üzerinde güçlü bir etki yaratıyor, nihayetinde de Avrupa’nın küresel anlamda rekabet gücünü kaybetmesine ve fakirleşmesine yardımcı olabilir.

    Avrupa Birliği’nin bu alanda bir soruşturma yürütüp yürütmediğini soran Meuthen, eğer yürütüldüyse detaylarını öğrenmek istediğini açıkladı. 

    Meuthen, herhangi bir soruşturma yapılmadan önce Avrupa Komisyonu’ndan söz konusu kampanyaların Rusya tarafından desteklenip finanse edilme ihtimalinin ortadan kaldırılmasını da istedi. Bu da Rusya’nın hiçbir kanıt olmaksızın Batı’daki siyasi figür ve hareketlerin arkasındaymış gibi suçlanabildiğinin bir göstergesi olabilir. Nitekim Rusya’nın pek çok kez Avrupa’ya yönelik bir hibrit savaş yürüttüğü iddia edildi.

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Greta’nın iklim değişikliği için adım atılması talebinde bulunduğu konuşmasıyla ilgili duyulan genel heyecanı paylaşmadığını, birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiğini söylemişti.

    İlgili konular:

    Greta Thunberg'den ABD Kongresi'ne fırça: Boş konuşuyorsunuz, iklim değişikliğiyle mücadele etmiyorsunuz
    O dünyayı, yaşıtları da onu koruyor: Fotoğrafçılara karşı Greta Thunberg'e kalkan oldu
    Etiketler:
    Batı, Avrupa Komisyonu, BM, Rusya, Greta Thunberg, Jörg Meuthen, Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Anne köpek, taşları ağzından bırakmıyor: 'Kaybettiği yavrularının kokusu sinmiş olabilir'
    Karikatür
    Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları dış politika değil, iç politika aracı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet